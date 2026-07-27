Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 12:06

Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS” aduc în prim-plan, în premieră la Realitatea PLUS, o conversație sinceră cu Iulia Ghenea și Emilia Tudoran. Cele două invitate vorbesc despre parcursul lor, momentele care le-au definit drumul și răspund la întrebarea care stă în centrul dialogului: „Care este povestea voastră?”.

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