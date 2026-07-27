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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 12:06

Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS” aduc în prim-plan, în premieră la Realitatea PLUS, o conversație sinceră cu Iulia Ghenea și Emilia Tudoran. Cele două invitate vorbesc despre parcursul lor, momentele care le-au definit drumul și răspund la întrebarea care stă în centrul dialogului: „Care este povestea voastră?”.

 „Am fost colege de liceu în Craiova, amândouă suntem oltence. În anul 2012 ne-am hotărât să dăm și la master, unde am studiat strategii de modă și costum. Colecția pe care am propus-o profesorilor a fost una comună, inspirată din portul tradițional românesc. Practic de acolo ni s-a deschis drumul către această zonă.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 31 iulie, de la ora 15:00.

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