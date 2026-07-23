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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS.Dr. Răzvan Ene, în premieră la Realitatea Plus

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 12:05

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS.Dr. Răzvan Ene. În cea mai nouă ediție, dr. Răzvan Ene vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre provocările noii generații de medici

„Cred că, de fapt, confortul primează în momentul acesta pentru colegii noștri mai tineri și îmi asum ce spun. Da, cred că e legat de zona de confort. Adică, știu, sună frumos să ajungi la un nivel profesional care îți aduce multe satisfacții, dar e un drum lung și foarte greu.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 24 iulie, de la ora 15:00.

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