Desertul fără coacere pe care îl prepari în doar câteva minute. Rețeta prăjiturii „Ecler”

Când nu vrei să pornești cuptorul, dar îți dorești un desert de casă, prăjitura „Ecler” fără coacere este o soluție practică. Se prepară rapid, iar după răcirea la frigider capătă o textură cremoasă și un gust irezistibil.
Prepararea nu necesită tehnici complicate, iar ingredientele sunt puține și ușor de găsit. Tot ce trebuie să faci este să alternezi straturile și să lașiprăjitura la rece până când biscuiții se înmoaie și capătă textura specifică acestui desert, scrie Click!, care citează allrecipies.com.
Ingrediente
2 pachete de biscuiți graham;
3 căni de lapte rece;
2 plicuri (a câte 85 g) de budincă instant cu aromă de vanilie;
1 cutie (aproximativ 225 g) de frișcă vegetală sau topping pentru frișcă, decongelat;
1 cutie (aproximativ 450 g) de glazură de ciocolată gata preparată.
Cum se prepară prăjitura fără coacere
Pentru început, pregătește toate ingredientele. Așază un singur strat de biscuiți graham pe fundul unei tăvi cu dimensiunea de aproximativ 23 x 33 cm.
Într-un bol mare, toarnă laptele rece și adaugă praful de budincă instant cu aromă de vanilie. Amestecă energic cu un tel timp de aproximativ două minute, până când compoziția începe să se îngroașe.
Adaugă apoi toppingul pentru frișcă peste budincă și încorporează-l până când obții o cremă omogenă și fină.
Întinde jumătate din această cremă peste primul strat de biscuiți.
Cum se montează desertul
Peste primul strat de cremă se așază un nou rând de biscuiți graham. Distribuie uniform restul de cremă, apoi adaugă un ultim strat de biscuiți.
La final, acoperă întreaga suprafață cu glazura de ciocolată, întinzând-o uniform cu ajutorul unei spatule.
Prăjitura se introduce la frigider pentru minimum două ore înainte de servire. În acest interval, biscuiții absorb umezeala din cremă și devin moi, oferind desertului textura caracteristică.
După răcire, prăjitura poate fi porționată și servită direct din frigider. Combinația dintre crema de vanilie, biscuiții fragezi și stratul de ciocolată transformă acest desert într-o alegere potrivită pentru orice moment în care îți dorești ceva dulce, fără să petreci mult timp în bucătărie.