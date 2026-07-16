Desertul fără coacere pe care îl prepari în doar câteva minute. Rețeta prăjiturii „Ecler”

Publicat 16 iul. 2026, 13:31 Actualizat 16 iul. 2026, 13:32

Când nu vrei să pornești cuptorul, dar îți dorești un desert de casă, prăjitura „Ecler” fără coacere este o soluție practică. Se prepară rapid, iar după răcirea la frigider capătă o textură cremoasă și un gust irezistibil.

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