Moarte misterioasă în timpul turneului cu păpușa Annabelle. Dan a murit la 54 de ani în condiții suspecte

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iul. 2026, 14:50

Moartea investigatorului paranormal Dan Rivera, survenită în timpul unui turneu dedicat celebrei păpuși Annabelle, continuă să alimenteze numeroase speculații. Cercetătorul, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul fenomenelor paranormale, a murit la vârsta de 54 de ani în timpul evenimentului „Devils on the Run”. Deși autoritățile au transmis că nu există indicii privind o moarte suspectă, legenda păpușii considerate de unii „blestemate” a stârnit controverse.

Distribuie articolul