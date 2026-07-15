Moarte misterioasă în timpul turneului cu păpușa Annabelle. Dan a murit la 54 de ani în condiții suspecte

Moartea investigatorului paranormal Dan Rivera, survenită în timpul unui turneu dedicat celebrei păpuși Annabelle, continuă să alimenteze numeroase speculații. Cercetătorul, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul fenomenelor paranormale, a murit la vârsta de 54 de ani în timpul evenimentului „Devils on the Run”. Deși autoritățile au transmis că nu există indicii privind o moarte suspectă, legenda păpușii considerate de unii „blestemate” a stârnit controverse.
Investigator paranormal, găsit fără viață în timpul unui turneu cu Annabelle
Dan Rivera, unul dintre principalii cercetători ai New England Society for Psychic Research (NESPR) și fost militar al Armatei Statelor Unite, și-a pierdut viața în iulie 2025, în timpul turneului itinerant „Devils on the Run”.
Evenimentul avea ca principal punct de atracție celebra păpușă Annabelle, un obiect devenit cunoscut la nivel mondial datorită poveștilor din jurul său și ecranizărilor inspirate din aceste relatări.
Tragedia s-a produs în orașul Gettysburg, unde Rivera participa la una dintre opririle turneului.
Autoritățile: nu există indicii privind o moarte suspectă
În ziua incidentului, echipajele medicale au intervenit la un hotel din Gettysburg, după un apel la serviciul de urgență.
Investigatorul a fost găsit singur în camera sa, iar primele informații furnizate de anchetatori au arătat că nu existau semne care să indice implicarea unei alte persoane.
Concluziile preliminare au indicat drept posibilă cauză a decesului un stop cardio-respirator, însă ancheta a continuat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.
În ciuda acestor precizări oficiale, pe internet au apărut rapid numeroase teorii care au încercat să lege moartea cercetătorului de păpușa Annabelle.
Legenda păpușii Annabelle continuă să stârnească controverse
Annabelle este una dintre cele mai cunoscute păpuși din cultura populară asociată fenomenelor paranormale.
Contrar imaginii din filmele de groază, păpușa reală este un model Raggedy Ann, devenit celebru după un caz relatat la sfârșitul anilor '60.
Potrivit poveștii care a stat la baza legendei, păpușa ar fi fost oferită în anul 1968 unei asistente medicale. La scurt timp, proprietarele ar fi observat fenomene neobișnuite și au solicitat ajutorul unui medium.
Acesta ar fi susținut că păpușa ar fi fost locuită de spiritul unei fetițe pe nume Annabelle, iar ulterior au apărut relatări potrivit cărora obiectul ar manifesta activități considerate paranormale.
Păpușa a fost păstrată într-o vitrină specială
De-a lungul anilor, Annabelle a fost depozitată într-o cutie de sticlă special amenajată și a devenit una dintre principalele atracții ale muzeului dedicat obiectelor asociate fenomenelor paranormale.
Turneul „Devils on the Run” avea scopul de a prezenta publicului această colecție în mai multe orașe din Statele Unite, iar Dan Rivera era unul dintre cercetătorii implicați în organizarea evenimentului.
Misterul continuă să fascineze publicul
Deși autoritățile nu au identificat elemente care să indice o moarte suspectă, dispariția lui Dan Rivera a alimentat numeroase speculații în mediul online, unde mulți au asociat tragedia cu legenda păpușii Annabelle.
Până în prezent, nu există dovezi care să susțină existența unei legături între decesul investigatorului și obiectul expus în cadrul turneului, însă povestea continuă să atragă atenția pasionaților de fenomene misterioase și să alimenteze miturile care înconjoară una dintre cele mai cunoscute păpuși din lume.