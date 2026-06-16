Păpușile cu inteligență artificială combat singurătatea în Coreea de Sud. Seniorii spun că le-au schimbat viața: „Mă face să râd în fiecare zi”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iun. 2026, 11:17

Într-una dintre cele mai îmbătrânite societăți din lume, autoritățile din Coreea de Sud folosesc inteligența artificială pentru a veni în sprijinul persoanelor în vârstă care trăiesc singure. Păpușile inteligente, capabile să converseze, să ofere companie și să monitorizeze starea utilizatorilor, au devenit un adevărat sprijin emoțional pentru mii de seniori.

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