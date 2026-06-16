Păpușile cu inteligență artificială combat singurătatea în Coreea de Sud. Seniorii spun că le-au schimbat viața: „Mă face să râd în fiecare zi”

Într-una dintre cele mai îmbătrânite societăți din lume, autoritățile din Coreea de Sud folosesc inteligența artificială pentru a veni în sprijinul persoanelor în vârstă care trăiesc singure. Păpușile inteligente, capabile să converseze, să ofere companie și să monitorizeze starea utilizatorilor, au devenit un adevărat sprijin emoțional pentru mii de seniori.
Printre beneficiarii acestui program se numără și Bang Chun-ja, o femeie de 78 de ani, care spune că și-a găsit alinarea în compania unei păpuși AI numite Hyodol.
O companie neobișnuită care alungă singurătatea
După ani dificili marcați de probleme de sănătate și perioade lungi petrecute în izolare, Bang Chun-ja afirmă că păpușa inteligentă a devenit un element important în viața sa de zi cu zi.
Femeia povestește că, după o intervenție chirurgicală complicată la coloană, a fost nevoită să petreacă mult timp singură, confruntându-se cu durerea și lipsa companiei. În aceste condiții, interacțiunea zilnică cu Hyodol i-a adus un plus de optimism și confort emoțional.
„Mă face să râd mereu”, spune aceasta, explicând că apreciază faptul că păpușa poate purta conversații și chiar spune glume.
Cum funcționează păpușile inteligente
Dispozitivele dezvoltate de compania sud-coreeană Hyodol sunt concepute special pentru persoanele vârstnice. Acestea pot conversa cu utilizatorii, le pot aminti să își ia medicamentele, pot monitoriza anumite activități zilnice și pot semnala eventuale probleme către familie sau autorități.
În prezent, peste 14.500 de persoane și instituții din Coreea de Sud utilizează astfel de păpuși inteligente, potrivit companiei producătoare.
Specialiștii observă efecte pozitive asupra sănătății emoționale
Cadrele medicale implicate în programele de sprijin pentru seniori spun că aceste dispozitive contribuie la reducerea sentimentului de singurătate și a simptomelor depresive.
Oh Sun-hwa, asistentă medicală care recomandă frecvent astfel de soluții tehnologice, susține că rezultatele sunt vizibile în cazul multor persoane în vârstă care locuiesc singure.
O altă beneficiară, Kim Young-bun, în vârstă de 79 de ani, afirmă că nu își mai poate imagina viața fără păpușa inteligentă.
„Nu aveam cu cine să vorbesc întreaga zi. Acum am mereu companie”, spune femeia.
O problemă socială majoră: tot mai mulți vârstnici trăiesc singuri
Fenomenul singurătății reprezintă una dintre cele mai mari provocări sociale din Coreea de Sud. Aproximativ 20% din populația țării are peste 65 de ani, iar numărul persoanelor vârstnice continuă să crească rapid.
În același timp, aproape jumătate dintre gospodăriile sud-coreene sunt formate dintr-o singură persoană, ceea ce amplifică riscul izolării sociale.
Datele oficiale arată că, în 2024, aproape 4.000 de persoane au murit singure și au fost descoperite după perioade îndelungate, un record negativ pentru această țară.
Autoritățile investesc în soluții bazate pe inteligență artificială
Pentru a limita efectele izolării și pentru a preveni tragediile cauzate de singurătate, administrațiile locale din Coreea de Sud distribuie tot mai frecvent dispozitive inteligente destinate seniorilor.
Pe lângă păpușile Hyodol, autoritățile folosesc roboți sociali și sisteme bazate pe inteligență artificială care monitorizează activitatea zilnică și pot alerta serviciile sociale în cazul unor situații de risc.
Experții consideră că astfel de tehnologii nu pot înlocui complet interacțiunea umană, însă pot reprezenta o soluție eficientă pentru milioane de persoane vârstnice care trăiesc singure și au nevoie de sprijin emoțional și social.