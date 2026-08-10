Incendiu urmat de explozii la o uzină militară din Bulgaria. Aproximativ 300 de muncitori au fost evacuați

Publicat 10 aug. 2026, 18:06 Actualizat 10 aug. 2026, 18:24

Alertă în centrul Bulgariei, după ce un incendiu izbucnit într-o unitate militară a fost urmat de mai multe explozii. Aproximativ 300 de angajați aflați în incinta fabricii au fost evacuați, iar autoritățile au instituit măsuri de siguranță pentru localitățile din apropiere. Din primele informații, nu au fost raportate victime.

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