Incendiu urmat de explozii la o uzină militară din Bulgaria. Aproximativ 300 de muncitori au fost evacuați

Alertă în centrul Bulgariei, după ce un incendiu izbucnit într-o unitate militară a fost urmat de mai multe explozii. Aproximativ 300 de angajați aflați în incinta fabricii au fost evacuați, iar autoritățile au instituit măsuri de siguranță pentru localitățile din apropiere. Din primele informații, nu au fost raportate victime.
UPDATE - Ministerul de Interne neagă orice interferență străină în explozia de la EMKO.
Incendiu și explozii la o uzină militară din Bulgaria
Incidentul s-a produs luni, în apropierea satului Belița, din municipiul Triavna, o zonă situată în centrul Bulgariei, arată Novinite.com.
Un incendiu izbucnit în cadrul unei unități de producție și depozitare militară a fost urmat de explozii. În zonă s-a ridicat un nor dens de fum, iar autoritățile au semnalat producerea unor detonări secundare.
În momentul izbucnirii incendiului, în incinta complexului se aflau aproximativ 300 de muncitori. Toți au fost evacuați, iar potrivit primelor informații furnizate de autorități, niciunul dintre angajați nu a fost rănit.
Locuitorii din apropiere, avertizați să rămână în case
Din cauza fumului degajat în urma incendiului, autoritățile bulgare au transmis recomandări și populației din localitățile aflate în apropierea uzinei.
Oamenii au fost sfătuiți să rămână în locuințe și să evite expunerea la fumul provenit din zona industrială.
În același timp, în regiune au fost trimise echipamente pentru monitorizarea calității aerului, astfel încât autoritățile să poată verifica eventualele efecte asupra populației.
Premierul Bulgariei și ministrul de Interne au fost informați cu privire la situația creată.
Primele indicii: incidentul ar fi fost accidental
Anchetatorii încearcă să stabilească exact cum s-a produs incendiul și ce a declanșat exploziile.
Potrivit informațiilor furnizate de presa bulgară, primele indicii nu ar indica un act de sabotaj. Una dintre ipotezele analizate este aceea că incendiul ar fi pornit în timpul alimentării unor rezervoare cu combustibil.
Mai exact, un camion-cisternă ar fi efectuat operațiuni de alimentare atunci când s-ar fi produs o aprindere. Focul s-ar fi extins ulterior către zona în care era depozitată muniție, provocând explozii.
Autoritățile nu au exclus însă continuarea verificărilor până la stabilirea oficială a cauzei.
Pompierii au intervenit pentru limitarea incendiului
Echipajele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea incendiului și prevenirea extinderii acestuia către alte zone ale complexului.
Evacuarea populației din localitățile apropiate a fost analizată ca măsură de precauție, având în vedere natura activităților desfășurate în cadrul unității și existența unor materiale cu potențial periculos.
Prioritatea autorităților a fost securizarea zonei și eliminarea riscului pentru muncitori și locuitorii din împrejurimi.
Ce se știe despre uzina militară
Unitatea din Belița este operată de EMKO, o companie privată bulgară din industria de apărare.
Complexul este destinat unor activități care includ producția și asamblarea de muniție, manipularea explozivilor și repararea unor tipuri de armament.
Documentele oficiale clasifică amplasamentul drept o instalație industrială cu potențial ridicat de risc, tocmai din cauza activităților desfășurate și a materialelor utilizate.
Unitatea se află sub un regim special de reglementare încă din anul 2009, când a primit autorizația necesară pentru funcționarea unei întreprinderi încadrate în categoria obiectivelor cu risc ridicat.
Ancheta continuă
Autoritățile bulgare urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incendiul și dacă respectarea procedurilor de siguranță a avut vreun rol în declanșarea incidentului.
Deocamdată, nu au fost raportate victime sau persoane rănite, iar muncitorii au fost evacuați în siguranță.
Investigațiile vor trebui să clarifice și modul în care incendiul izbucnit în timpul operațiunilor cu combustibil a ajuns să afecteze zona în care se afla muniția depozitată.