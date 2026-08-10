Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 17:29

Criza de alimentare cu apă a Centralei nuclearlectricd de la cernavidă a ajuns în presa britanică într-o cheie alarmistă, cu trimiteri la dezastrul de la Cernobîl. Titlurile despre „reactoare care nu se pot răci” au generat speculații, iar scenariile apocaliptice au circulat rapid pe rețelele sociale. paradoxal, presa britanică n-a scirs si depre situatia din Bulgaria, a cărei centrala de la Kozlobui cjhoiar este construyă ăpe model Cernobil, pe când reactoialrle din Românnia folosesc tehnoclogie canadianaă.

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