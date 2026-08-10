Orașul în care reclamele la carne au fost interzise. Măsura este mai aproape de România decât pare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 aug. 2026, 17:39

O decizie controversată a atras atenția la nivel internațional. Amsterdam a introdus, începând cu 1 mai 2026, restricții privind reclamele la carne și la produse asociate combustibililor fosili în spațiile publice. Autoritățile olandeze susțin că măsura face parte din strategia orașului de reducere a emisiilor și de atingere a neutralității climatice.

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