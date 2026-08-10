Orașul în care reclamele la carne au fost interzise. Măsura este mai aproape de România decât pare

O decizie controversată a atras atenția la nivel internațional. Amsterdam a introdus, începând cu 1 mai 2026, restricții privind reclamele la carne și la produse asociate combustibililor fosili în spațiile publice. Autoritățile olandeze susțin că măsura face parte din strategia orașului de reducere a emisiilor și de atingere a neutralității climatice.
Amsterdam a schimbat regulile pentru reclamele din spațiile publice
Capitala Țărilor de Jos a devenit, potrivit informațiilor prezentate în materialul citat, prima capitală care a introdus o astfel de interdicție pentru publicitatea din spațiile publice.
Începând cu 1 mai 2026, pe panourile publicitare din anumite zone publice din Amsterdam nu mai pot fi promovate produse din carne și nici produse sau servicii asociate combustibililor fosili.
Restricțiile vizează inclusiv reclame pentru burgeri, produse din carne, autoturisme alimentate cu benzină sau motorină și zboruri. Măsura este vizibilă în special în zonele cu trafic intens, precum stațiile de tramvai și metrou.
Astfel, afișele comerciale care promovau produse alimentare pe bază de carne sau alte produse considerate incompatibile cu obiectivele climatice ale municipalității au fost înlocuite cu reclame pentru evenimente culturale și instituții locale.
De ce au fost interzise reclamele la carne
Decizia autorităților din Amsterdam face parte dintr-o strategie mai amplă privind protecția mediului.
Municipalitatea și-a stabilit obiective pe termen lung pentru reducerea emisiilor de carbon și pentru transformarea orașului într-unul neutru din punct de vedere climatic până în 2050.
În același timp, autoritățile urmăresc și diminuarea consumului de carne, considerând că promovarea agresivă a unor astfel de produse poate încuraja un comportament de consum aflat în contradicție cu politicile de mediu ale orașului.
Susținătorii măsurii argumentează că municipalitatea nu ar trebui să obțină venituri din închirierea spațiilor publicitare pentru promovarea unor produse și servicii pe care, prin propriile politici, încearcă să le limiteze.
Nu sunt vizate doar produsele din carne
Restricțiile introduse în capitala olandeză se înscriu într-o tendință mai largă de limitare a publicității pentru produse considerate poluante.
Pe lângă carne, sunt vizate reclamele asociate combustibililor fosili, automobilelor convenționale și călătoriilor cu avionul.
Măsura a generat însă și controverse, în special în ceea ce privește libertatea comercială și dreptul autorităților locale de a decide ce tip de produse pot fi promovate în spațiile publice.
Amsterdam nu este singurul oraș olandez care a luat astfel de măsuri
Inițiativa capitalei vine după ce și alte localități din Țările de Jos au introdus restricții similare.
Un exemplu este Haarlem, care a anunțat încă din 2022 intenția de a limita reclamele pentru carne și combustibili fosili în spațiile publice, măsura fiind aplicată ulterior.
Restricții privind anumite tipuri de publicitate au fost introduse și în alte orașe olandeze, printre care Utrecht și Nijmegen. În unele situații, măsurile au vizat inclusiv promovarea produselor lactate.
O nouă direcție în politicile urbane
Decizia Amsterdamului arată cum publicitatea din spațiile publice începe să fie inclusă în strategiile de combatere a schimbărilor climatice.
Autoritățile locale încearcă astfel să reducă expunerea populației la reclame pentru produse considerate cu impact ridicat asupra mediului și, în același timp, să încurajeze schimbarea comportamentelor de consum.
Obiectivele sunt însă pe termen lung, iar până în 2050 Amsterdamul își propune să facă pași importanți către neutralitatea climatică.
Măsura adoptată în capitala olandeză ar putea alimenta și în alte țări dezbaterea despre limitele publicității în spațiile publice și despre rolul administrațiilor locale în promovarea unui stil de viață considerat mai sustenabil.