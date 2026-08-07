România negociază cu Turcia un coridor pentru exportul de carne către Orientul Mijlociu

România și Turcia negociază un acord care să permită tranzitul carcaselor de ovine și bovine prin teritoriul turc, facilitând astfel accesul exportatorilor români pe piețele din Orientul Mijlociu. Totodată, autoritățile de la Ankara și București discută eliminarea barierelor comerciale și extinderea schimburilor de produse agroalimentare.
Negocierile au avut loc la Ankara, în perioada 5-6 august, în cadrul unei vizite a delegației române conduse de viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna. Din delegație au făcut parte președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Nicolae Bociu, și secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Clara Georgiana Staicu.
Potrivit ANSVSA, una dintre principalele teme ale discuțiilor a fost negocierea unui acord pentru facilitarea tranzitului prin Turcia al carcaselor de ovine și bovine provenite din România.
„Această măsură oferă avantaje logistice majore pentru accesul pe piețele din Orientul Mijlociu, iar negocierile tehnice vor continua în viitorul apropiat”, a transmis instituția.
Turcia, interesată de produsele agroalimentare românești
Discuțiile au vizat și eliminarea barierelor comerciale, clarificarea condițiilor de export și extinderea schimburilor de produse agroalimentare dintre cele două state.
Reprezentanții ANSVSA susțin că partea turcă și-a exprimat un interes real pentru importul de produse agroalimentare din România, ceea ce ar putea crea noi oportunități pentru producătorii români.
„Discuțiile au evidențiat un interes real din partea turcă pentru importul de produse agroalimentare din țara noastră, deschizând noi perspective pentru producătorii români”, se arată în comunicatul instituției.
Cooperare pentru siguranța alimentară și sănătatea animalelor
Pe componenta tehnică, președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a discutat cu omologii săi din Turcia despre normele sanitar-veterinare aplicabile exportului de carne și despre mecanismele necesare pentru facilitarea tranzitului.
Cele două părți au analizat și modalități de consolidare a cooperării în prevenirea și combaterea bolilor la animale, prin schimb rapid de informații și coordonarea măsurilor de biosecuritate.
Măsuri pentru reducerea blocajelor la frontieră
Un alt subiect abordat a fost introducerea unor mecanisme de notificare prealabilă și alertă timpurie, menite să reducă riscul blocajelor la frontieră și să armonizeze procedurile privind siguranța alimentară.
Potrivit ANSVSA, demersul inițiat de partea română urmărește consolidarea cooperării agroalimentare cu Turcia, principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene și cea mai importantă destinație pentru exporturile românești extra-comunitare.