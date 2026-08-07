România negociază cu Turcia un coridor pentru exportul de carne către Orientul Mijlociu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 11:17

România și Turcia negociază un acord care să permită tranzitul carcaselor de ovine și bovine prin teritoriul turc, facilitând astfel accesul exportatorilor români pe piețele din Orientul Mijlociu. Totodată, autoritățile de la Ankara și București discută eliminarea barierelor comerciale și extinderea schimburilor de produse agroalimentare.

Distribuie articolul