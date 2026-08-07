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Economie· 1 min citire
România se îndepărtează de zona euro. Economia NU mai îndeplinește criteriile UE
Zona euro/ Foto AI
Publicat7 aug. 2026, 10:40
SursăRealitatea PLUS
România e mai departe ca oricând de a îndeplini criteriile pentru aderarea la zona euro. Țara noastră nu mai îndeplinește criteriile economice cerute de Uniunea Europeană.
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