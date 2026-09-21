Prețurile motorinei rămân la niveluri record. Războaiele și scăderea exporturilor tensionează piața globală

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 sept. 2026, 22:06

Prețurile motorinei se mențin la cote foarte ridicate în Europa, SUA și Asia, pe fondul războaielor din Iran și Ucraina, al problemelor din rafinării și al reducerii exporturilor din Rusia și Orientul Mijlociu.

Distribuie articolul