Putin pare să-și fi găsit aliați în UE. Moscova ar putea relua livrările de gaze ieftine către Germania

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 sept. 2026, 18:22

Rusia și formațiunea germană AfD pregătesc o posibilă întâlnire pentru a discuta reluarea livrărilor de gaze rusești către Germania. Potrivit Reuters, negocierile ar putea avea loc în 2027 și ar putea include discuții despre redeschiderea conductelor Nord Stream. O eventuală întâlnire ar fi condiționată de un acord-cadru de pace între Rusia și Ucraina, scrie Reuters.

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