Exporturile de ovine către state non-UE ar putea fi reluate în aproximativ o lună. CE a aprobat Planul de Acțiune transmis de autoritățile române

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 18 sept. 2026, 10:01

Exporturile de ovine ale României către țările din afara Uniunii Europene ar putea fi reluate în aproximativ o lună, după aprobarea Planului de Acțiune transmis de autoritățile române Comisiei Europene, urmând să fie parcurse și celelalte etape necesare pentru ridicarea restricțiilor.

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