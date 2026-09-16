Fănel Bogos, acuzații grave despre blocajele din afacerea sa: „Mi-au închis o hală din cauza unei uși”

Publicat 16 sept. 2026, 23:22 Actualizat 16 sept. 2026, 23:25 Sursă Realitatea PLUS

Omul de afaceri Fănel Bogos vorbește despre dificultățile cu care se confruntă compania sa și susține că problemele au început în urmă cu mai mulți ani. Printre situațiile reclamate de acesta se numără blocaje administrative, probleme legate de autorizații, recepția unor construcții și pierderi financiare importante.

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