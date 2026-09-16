Fănel Bogos, acuzații grave despre blocajele din afacerea sa: „Mi-au închis o hală din cauza unei uși”

Omul de afaceri Fănel Bogos vorbește despre dificultățile cu care se confruntă compania sa și susține că problemele au început în urmă cu mai mulți ani. Printre situațiile reclamate de acesta se numără blocaje administrative, probleme legate de autorizații, recepția unor construcții și pierderi financiare importante.
O hală ar fi fost închisă din cauza unei uși
Fănel Bogos susține că una dintre halele sale a fost închisă în urma unor probleme legate de o ușă și de respectarea condițiilor prevăzute în documentația tehnică.
În cadrul unei verificări, au fost analizate inclusiv dimensiunile unor deschideri și modul în care au fost realizate anumite elemente ale construcției. Omul de afaceri afirmă că aceste controale au avut un impact direct asupra activității companiei.
„Pierd lunar sute de mii de euro”
Potrivit lui Fănel Bogos, blocajele administrative și lipsa unor avize au generat pierderi semnificative pentru companie.
Omul de afaceri susține că prejudiciul financiar ajunge la sute de mii de euro în fiecare lună, în contextul în care anumite investiții nu pot fi utilizate la capacitatea pentru care au fost realizate.
Probleme de capital și întârzieri la plata angajaților
Bogos afirmă că situația creată a dus și la dificultăți de capital.
Acesta susține că problemele financiare au afectat inclusiv plata salariilor, iar angajații nu ar fi fost întotdeauna plătiți la timp.
Situația, spune omul de afaceri, este legată de blocajele apărute în funcționarea proiectelor și de costurile generate de acestea.
Acuzații privind o presupusă cerere de mită
Una dintre cele mai grave acuzații formulate de Fănel Bogos îl vizează pe șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui.
Omul de afaceri susține că i s-ar fi cerut 12.000 de euro și vorbește despre o presupusă solicitare de mită în legătură cu obținerea unor aprobări.
Afirmația reprezintă poziția lui Fănel Bogos și trebuie verificată prin documente și prin punctul de vedere al instituțiilor sau persoanelor vizate.
Recepția construcției, un alt punct de dispută
O altă problemă prezentată de omul de afaceri este legată de recepția unei construcții.
Bogos explică faptul că a existat o situație în care procesul-verbal de recepție nu ar fi fost semnat. În timpul verificărilor au fost analizate mai multe elemente ale construcției, inclusiv dimensiunile unor uși și deschideri.
Potrivit acestuia, discuțiile privind conformitatea lucrărilor și documentele necesare au contribuit la blocarea proiectului.
Problemele ar fi început în 2022
Fănel Bogos indică anul 2022 drept momentul în care ar fi început principalele dificultăți.
De atunci, susține el, compania s-a confruntat cu o serie de controale și probleme administrative care au afectat funcționarea investițiilor.
În cadrul prezentării situației, sunt analizate inclusiv spațiile destinate vaccinurilor și halele de reproducție a găinilor, pentru a fi explicat modul în care funcționează activitatea și ce condiții trebuie îndeplinite.
Bogos reclamă și conflicte cu foști angajați
Omul de afaceri susține, de asemenea, că unii dintre foștii săi angajați ar încerca să îi afecteze activitatea.
Afirmațiile privind presupusul sabotaj nu sunt prezentate drept fapte stabilite, fiind necesare dovezi și verificări independente pentru clarificarea situației.
Cazul ridică astfel mai multe întrebări privind relația dintre operatorii economici, autoritățile de control și procedurile administrative necesare pentru funcționarea unor investiții din domeniul zootehnic.