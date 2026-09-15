Piața energiei în prima jumătate din 2026. Românii și-au redus consumul, producție hidro și fotovoltaică în creștere - INS

Publicat 15 sept. 2026, 10:12 Actualizat 15 sept. 2026, 10:13

Piața energiei din România a avut o evoluție atipică în primele șapte luni din 2026: consumul populației a scăzut puternic, în timp ce producția internă și exporturile au crescut, arată datele INSSE. Interesant este faptul că și producția de energia hidro a înregistrat o creștere semnificativă în prima jumătate a anului, înainte de lunile de secetă extremă pe Dunăre.

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