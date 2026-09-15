Piața energiei în prima jumătate din 2026. Românii și-au redus consumul, producție hidro și fotovoltaică în creștere - INS

Piața energiei din România a avut o evoluție atipică în primele șapte luni din 2026: consumul populației a scăzut puternic, în timp ce producția internă și exporturile au crescut, arată datele INSSE. Interesant este faptul că și producția de energia hidro a înregistrat o creștere semnificativă în prima jumătate a anului, înainte de lunile de secetă extremă pe Dunăre.
Piața energetică din România a avut o evoluție neobișnuită în prima jumătate a anului 2026, potrivit datelor oficiale publicate marți de Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSSE). În timp ce consumul final de energie electrică s-a redus cu 4,3%, producția internă și exporturile au înregistrat creșteri importante, iar energia hidro și cea fotovoltaică au consemnat salturi semnificative.
Consumul scade, producția crește
În intervalul 1 ianuarie – 31 iulie 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 6,2%, însă resursele de energie electrică au crescut ușor, cu 0,1%, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Producția internă s-a redus cu 2,9%, iar importurile au scăzut cu 9,4%, semn că România a acoperit o parte mai mare din necesar prin producție proprie.
Producția hidro, evoluție surprizătoare în prima parte a anului
Pe ansamblu, resursele de energie electrică au crescut cu aproximativ 12%, în principal datorită producției din hidrocentrale. Energia hidro a avansat cu 16,4%, un rezultat paradoxal, având în vedere că perioada analizată nu include lunile de secetă extremă de pe Dunăre (iulie–august 2026), când nivelul fluviului a afectat producția.
Termocentralele și nuclearul, în scădere. Fotovoltaicul, creștere spectaculoasă
Producția din termocentrale a scăzut cu 7,9%, iar cea din centralele nuclearo‑electrice cu 12,3%, în contextul opririi programate a celor două unități de la CNE Cernavodă (reactorul 1 din 28 iulie și reactorul 2 din 13 august).
Energia eoliană a crescut cu 6,7%, însă cea fotovoltaică a înregistrat cea mai mare creștere din piață: +41,5%, confirmând extinderea accelerată a capacităților solare.
Consum final, în scădere accentuată
Consumul final de energie electrică s-a redus cu 4,3%:
consumul în economie: –1,8%
iluminatul public: –7%
consumul populației: –11,9%
În același timp, consumul propriu tehnologic în rețele și stații a crescut la 3,244 miliarde kWh, cu 381 milioane kWh peste nivelul din 2025, mai arată datele INSSE. Exportul de energie electrică a avansat cu 11,5%, echivalentul a 930,2 milioane kWh, ajungând la 9,035 miliarde kWh la finalul lunii iulie.