Stadioane de peste 1,7 miliarde de lei, construite din bani publici. Unele echipe nu joacă în Liga 1 sau au falimentat

Peste 1,7 miliarde de lei au fost cheltuiți din bani publici pentru stadioane construite recent sau aflate încă în lucru, deși unele dintre echipele pentru care au fost ridicate nu joacă în Liga 1, nu au drept de promovare sau chiar au dispărut. Opt arene ridică semne serioase de întrebare privind modul în care sunt folosiți banii publici, conform Realitatea PLUS.
Peste 1,7 miliarde de lei au fost cheltuiți de Guvern pentru stadioane construite recent sau aflate încă în lucru, deși în mai multe cazuri situația echipelor care ar trebui să le folosească ridică semne serioase de întrebare. Sunt arene ridicate pentru cluburi care nu joacă în Liga 1, pentru echipe care nu au drept de promovare sau chiar pentru formații care au dispărut, iar în alte cazuri costurile de întreținere sunt uriașe în raport cu veniturile obținute din exploatarea stadionului.
Opt stadioane ridică semne de întrebare privind cheltuirea banilor publici
Opt arene construite în ultimii ani sau aflate încă în execuție sunt în centrul discuției privind modul în care sunt cheltuiți banii publici. Investițiile depășesc, cumulat, 1,7 miliarde de lei, iar situația fiecărui stadion arată probleme diferite, de la lipsa unei echipe care să evolueze la cel mai înalt nivel până la imposibilitatea promovării sau la costuri de funcționare care depășesc cu mult veniturile obținute.
La Sibiu, clubul a dispărut, stadionul a rămas
La Sibiu, clubul pentru care a fost construit stadionul a dispărut, însă arena ridicată cu zeci de milioane de euro a rămas. Situația ridică semne de întrebare cu privire la justificarea unei asemenea investiții publice în condițiile în care echipa pentru care a fost realizată nu mai există.
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Și situația stadionului Steaua ridică probleme, în condițiile în care echipa nu poate promova în Liga 1 în actuala formă juridică. Arena există, însă formația care o folosește nu are dreptul de a ajunge în primul eșalon, ceea ce pune din nou sub semnul întrebării raportul dintre investiția făcută și utilitatea sportivă a acesteia.
La Târgoviște se construiește încă un stadion
La Târgoviște există deja un stadion modern, însă în paralel este construit încă unul. Situația aduce din nou în discuție modul în care sunt stabilite prioritățile și necesitatea unor investiții suplimentare într-un oraș care dispune deja de o arenă modernă.
La Târgu Jiu, întreținerea costă aproape un milion de euro pe an
La Târgu Jiu, costurile de întreținere ale stadionului ajung la aproape un milion de euro anual, în timp ce veniturile obținute din închirieri se ridică la doar câteva mii de euro. Diferența uriașă dintre cheltuielile de funcționare și sumele încasate arată cât de costisitoare poate deveni întreținerea unei astfel de arene atunci când aceasta nu generează venituri suficiente.