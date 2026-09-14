Stadioane de peste 1,7 miliarde de lei, construite din bani publici. Unele echipe nu joacă în Liga 1 sau au falimentat

Publicat 14 sept. 2026, 10:49 Sursă Realitatea PLUS

Peste 1,7 miliarde de lei au fost cheltuiți din bani publici pentru stadioane construite recent sau aflate încă în lucru, deși unele dintre echipele pentru care au fost ridicate nu joacă în Liga 1, nu au drept de promovare sau chiar au dispărut. Opt arene ridică semne serioase de întrebare privind modul în care sunt folosiți banii publici, conform Realitatea PLUS.

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