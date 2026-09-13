Nicușor Dan, mesaj de Ziua Pompierilor: „Succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 12:59

Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor, în care a evidențiat curajul, profesionalismul și spiritul de sacrificiu al pompierilor români. Șeful statului a subliniat că aceștia se află în prima linie în gestionarea situațiilor de urgență și că România trebuie să își consolideze capacitatea de protecție civilă.

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