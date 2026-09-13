Nicușor Dan, mesaj de Ziua Pompierilor: „Succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu”

Președintele Nicușor Dan a transmis, duminică, un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor, în care a evidențiat curajul, profesionalismul și spiritul de sacrificiu al pompierilor români. Șeful statului a subliniat că aceștia se află în prima linie în gestionarea situațiilor de urgență și că România trebuie să își consolideze capacitatea de protecție civilă.
„România celebrează astăzi Ziua Pompierilor, pentru a onora curajul și sacrificiile celor care, cu profesionalism și simț al datoriei, își asumă misiuni dintre cele mai riscante pentru a salva vieți și a proteja comunități”, a transmis Nicușor Dan.
Președintele a atras atenția asupra complexității tot mai mari a riscurilor cu care se confruntă România, de la războiul din vecinătatea țării și incendiile de vegetație până la inundații, fenomene meteorologice extreme, accidente tehnologice și amenințări la adresa infrastructurilor critice.
„Situațiile de urgență impun evaluări corecte și rapide, decizii clare și intervenții bine organizate. Trăim într-o perioadă în care riscurile devin tot mai complexe și mai greu de anticipat”, a precizat șeful statului.
Nicușor Dan: „Pompierii sunt în prima linie a acestui efort”
Președintele a subliniat că pompierii au un rol esențial în gestionarea situațiilor de urgență și a evidențiat participarea acestora la misiuni internaționale și europene de protecție civilă.
„Pompierii sunt în prima linie a acestui efort, iar contribuțiile lor sunt decisive în gestionarea situațiilor de urgență”, a transmis Nicușor Dan.
Șeful statului a remarcat și faptul că profesionalismul pompierilor români este recunoscut și în afara țării.
„Profesionalismul pompierilor români este recunoscut și dincolo de granițele țării, iar implicarea și solidaritatea de care au dat dovadă sunt impresionante. Participarea la misiuni internaționale și europene de protecție civilă confirmă capacitatea României de a fi un partener pe care alte state și comunități se pot baza cu toată încrederea atunci când se confruntă cu situații dramatice”, a adăugat președintele.
De ce are nevoie România, în viziunea sa
Nicușor Dan a susținut că România are nevoie de o cultură modernă a rezilienței, iar pregătirea pentru situații de criză trebuie să înceapă atât în instituții și școli, cât și la nivelul comunităților și familiilor.
„Oamenii trebuie să știe cum să acționeze în situații de criză, iar pregătirea trebuie să înceapă în instituții, în școli, în comunitățile locale și în fiecare familie”, a transmis șeful statului.
Acesta a pledat pentru continuarea investițiilor în instruire, infrastructură și tehnologii inovatoare. Inteligența artificială, dronele, sistemele de avertizare timpurie, sistemele de comunicații și soluțiile avansate de intervenție ar trebui să devină instrumente firești ale protecției civile moderne, potrivit președintelui.
„Însă dincolo de toate acestea, succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu și pe solidaritatea umană. Iar pompierii demonstrează, prin fiecare misiune dusă la bun sfârșit, ce înseamnă să fii în serviciul oamenilor și al țării, iar, pentru aceasta, merită întreaga noastră recunoștință. La mulți ani pompierilor români!”, a conchis președintele.