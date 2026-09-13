Nicușor Dan, la summitul dedicat Arcticii din Finlanda. Ce viziune prezintă România

Publicat 13 sept. 2026, 12:27 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan participă la summitul european dedicat Regiunii Arctice, care are loc în Finlanda. Șeful statului va participa astăzi la cina de lucru găzduită de prim ministrul din Finlanda, iar mâine Nicușor Dan va vizita și o bază militară.

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