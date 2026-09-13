Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Bogdan Hossu, avertisment dur: „Sloganul României a ajuns să fie închiderea tuturor activităților”
Bogdan Hossu
Publicat13 sept. 2026, 08:34
SursăRealitatea PLUS
„Sloganul României a ajuns să fie închiderea tuturor activităților”, acuză Bogdan Hossu. Liderul Cartel Alfa avertizează că România înregistrează o scădere continuă a producției economice și susține că premierul demis continuă să adâncească toate crizele.
Citește și
- 11:26Claudiu Târziu, 10 răspunsuri care îi conturează viziunea politică: „București”, „Suveranitate”, „Libertate” VIDEO
- 09:44Bogdan Ivan cere controale urgente după explozia prețurilor la carburanți: „Guvernul să intervină”
- 08:16Politicieni de top, la nunta lui Alexandru Nazare din Capitală. Nicușor Dan, declarație savuroasă: „Nu ne vom putea abține” VIDEO
- 07:34Tudorel Toader, avertisment despre Guvernul interimar: „Palatul Victoria nu poate fi închis”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News