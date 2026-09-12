Alfred Simonis îl atacă dur pe Dominic Fritz. „Timișoara nu ești tu. Timișoara a existat înainte ca tu să ajungi la Primărie”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 sept. 2026, 21:52

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a lansat un atac dur la adresa primarului Timișoarei, Dominic Fritz, într-o postare publicată pe pagina sa de socializare. Simonis îl acuză pe edil că încearcă să mute discuția de la problemele sale juridice și de integritate către o dispută politică și susține că perspectiva pierderii Primăriei și a resurselor administrației locale îi amplifică reacțiile.

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