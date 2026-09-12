Alfred Simonis îl atacă dur pe Dominic Fritz. „Timișoara nu ești tu. Timișoara a existat înainte ca tu să ajungi la Primărie”

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a lansat un atac dur la adresa primarului Timișoarei, Dominic Fritz, într-o postare publicată pe pagina sa de socializare. Simonis îl acuză pe edil că încearcă să mute discuția de la problemele sale juridice și de integritate către o dispută politică și susține că perspectiva pierderii Primăriei și a resurselor administrației locale îi amplifică reacțiile.
În mesajul său, Alfred Simonis face referire inclusiv la întâlnirile pe care spune că le-a avut cu Dominic Fritz, la declarațiile publice ale primarului și la două procese în care acesta ar fi fost declarat în conflict de interese. Președintele CJ Timiș aduce în discuție și o serie de proiecte despre care susține că administrația Fritz nu le-a dus la îndeplinire.
Alfred Simonis, atac direct la Dominic Fritz
Simonis susține că reacția lui Dominic Fritz ar fi apărut după ce președintele Consiliului Județean Timiș a vorbit public despre întâlnirile dintre cei doi, inclusiv cele desfășurate la domiciliile lor.
„Rămas fără realizări de postat în așa-zisul „festival al faptelor bune”, Dominic Fritz trece la atac.
Într-o nouă izbucnire, Dominic m-a atacat frontal și absolut gratuit, supărat că am vorbit despre întâlnirile pe care le-am avut, inclusiv acasă la mine sau la el. Întâlniri pe care, de altfel, nu le neagă. Înțeleg, însă, nervozitatea.
Perspectiva de a rămâne fără Primărie, fără resursele uriașe ale acesteia și ale Centrului de Proiecte îl face să își piardă cumpătul și, uneori, contactul cu realitatea. Pentru că există un lucru pe care Dominic Fritz îl simte foarte bine: încet, încet, puterea pe care și-a construit-o în ultimii ani începe să se evapore.
Pierderea Primăriei însemna pentru Dominic Fritz mult mai mult decât pierderea unui birou.
Înseamnă pierderea principalului său instrument de putere politică și a platformei pe care și-a construit ascensiunea până la conducerea USR. Și, foarte probabil, începutul luptei pentru propria supraviețuire în fruntea partidului. Pentru că Miruții și Buzoienii abia așteaptă. De aici disperarea, victimizarea și nevoia de a inventa permanent dușmani.”
Disputa privind conflictul de interese
Alfred Simonis susține că Dominic Fritz încearcă să schimbe tema dezbaterii prin asocierea mai multor subiecte și acuzații. Președintele CJ Timiș afirmă că discuția ar trebui să se concentreze asupra situației juridice a primarului.
„În cea mai recentă postare, Dominic Fritz amestecă frânturi de declarații, scoase din context, cu sume declarate de mine la botezurile copiilor, cu soții, prietenii, avioane, comuniști etc. Un amestec făcut cu un singur scop: să mute discuția cât mai departe de adevărata problemă. Pentru că ceea ce refuză Dominic Fritz să înțeleagă este că problema lui este... Dominic Fritz.
Nu PSD l-a declarat în conflict de interese. Au făcut-o instanțele de judecată din Timișoara si București. Două procese pierdute. Nu PSD l-a obligat să ia bani cu împrumut și, apoi, ajuns primar, să semneze pentru colegul de partid de la care a luat banii un document care l-a ajutat pe acesta într-un proiect imobiliar.
„Dosărelul”, așa cum îl numea Dominic Fritz, s-a transformat într-o problemă cât se poate de serioasă pentru el.”
Simonis îi reproșează lui Fritz proiectele nefinalizate
Președintele Consiliului Județean Timiș afirmă că Dominic Fritz ar încerca să transforme problema juridică într-un conflict cu întregul oraș. Simonis susține că edilul se prezintă drept victimă și îi face pe timișoreni să perceapă situația sa ca pe un atac împotriva Timișoarei.
„Dar este mult mai comod să te declari victimă, decât să îți asumi propriile fapte. De săptămâni bune, Dominic Fritz încearcă să transforme propria problemă de integritate, de încălcare a legii, într-o ofensivă împotriva Timișoarei. Se ascunde în spatele timișorenilor și vrea să îi convingă că orice regulă care i se aplică lui este, de fapt, un atac împotriva lor și a orașului.
Nu, Dominic. Timișoara nu ești tu. Timișoara a existat înainte ca tu să ajungi la Primărie și va exista și după ce vei pleca de acolo. Timișorenii nu ți-au dat prin vot dreptul de a fi deasupra legii. După cum nu i-au dat acest drept niciunui primar, președinte de Consiliu Județean, ministru sau parlamentar. Și, dacă tot ai transformat ANI în explicația universală pentru tot ceea ce ți se întâmplă, hai să lămurim și asta.
Nu ANI te-a împiedicat să refaci Ștrandul Termal.
Nu ANI te-a împiedicat să readuci la viață Baza Uszoda. Nu ANI te-a oprit să repari Ceasul Floral.
Și nu PSD este responsabil pentru promisiunile pe care administrația Fritz le-a făcut și nu le-a îndeplinit.”
Întrebările adresate de Alfred Simonis
Alfred Simonis îi cere lui Dominic Fritz să răspundă direct la două întrebări referitoare la conflictul de interese și la împrumutul pe care, potrivit afirmațiilor sale, primarul l-ar fi primit de la un coleg de partid.
„Așa că, după toate poveștile, rămân câteva întrebări extrem de simple:
Ai fost sau nu declarat în conflict de interese?
Ai luat sau nu bani cu împrumut de la un coleg de partid și, ulterior, din funcția de primar, ai semnat un document în beneficiul acestuia?
Încerci de săptămâni întregi, să transformi propria problemă juridică într-o problemă a Timișoarei? Să știi, Dominic, că răspunsurile nu se schimbă indiferent câte postări scrii, câte teme amesteci și câți dușmani inventezi. Și încă ceva - Timișoara merge mai departe.
Pentru că Timișoara este mult mai mare decât un om.
Și, cu siguranță, mult mai mare decât Dominic Fritz.
Restul e zgomot.”
Propunerile lui Simonis pentru Primăria Timișoara
În finalul mesajului, Alfred Simonis afirmă că i-a propus lui Dominic Fritz o colaborare între Consiliul Județean Timiș și Primăria Timișoara pentru construirea unei Săli Polivalente.
Simonis spune că a făcut propunerea în cadrul unei conferințe de presă și că primarul nu i-ar fi răspuns. Președintele CJ Timiș afirmă, de asemenea, că i-a propus administrației locale să pună la dispoziția Consiliului Județean terenul necesar pentru parcarea de lângă Spitalul Județean.
„P.S.: Dominic, te-am întrebat în conferința de presă dacă, în timpul care ți-a mai rămas la Primărie, nu vrei să începem, Consiliul Județean și Primăria, să construim împreună Sala Polivalentă.
Nu mi-ai răspuns. Ți-am propus și ca Primăria să pună la dispoziția Consiliului Județean terenul necesar pentru parcarea de lângă Spitalul Județean.
Dar nici asta nu pare să te mai intereseze.”