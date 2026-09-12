Nuntă mare în politică. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și-a unit destinul cu Maria Mihali. Invitați de rang înalt la eveniment

Publicat 12 sept. 2026, 19:58 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a căsătorit sâmbătă, 12 septembrie, în București, cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș. Cei doi au avut o relație discretă timp de aproximativ doi ani, iar ceremonia religioasă a avut loc la Mănăstirea Cașin din Capitală.

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