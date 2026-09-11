Peiu (AUR): „Suntem singurul partid exclus de Nicușor Dan la consultări. Nu ne-a chemat nimeni”

Senatorul AUR Petrișor Peiu afirmă că președintele Nicușor Dan nu a dat niciun semnal că i-ar convoca și pe liderii suveraniști la consultări pentru formarea noului guvern, susținând că AUR ar fi singurul partid complet ignorat în acest proces. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Peiu a precizat că partidul a transmis deja un program de ieșire din criză, însă nu a primit niciun semn de deschidere din partea șefului statului. Senatorul s-a declarat și circumspect în privința eficienței unui guvern „tehnocrat”, despre care spune că reprezintă o formulă nedemoccratică.
Peiu: „Suntem singurul partid exclus de la consultări. Nu ne-a chemat nimeni”
Senatorul a subliniat faptul că, în ciuda faptului că AUR este clasat pe prima poziție în sondajele electroale iar situația politică a țării este complicată, Cotroceniul nu a inițiat discuții cu suveraniștii.
Nu ne-a chemat nimeni la o astfel de discuție. Eu n-am auzit, n-am auzit că ar exista consultări cu noi. Deocamdată președintele Nicușor Dan ne-a exclus de la orice fel de consultări, de participare la guvernare și așa mai departe. Suntem singurul partid, singurele grupuri parlamentare excluse de la astfel de discuții.
Noi avem o propunere pe care am făcut-o domnului președinte, un program de ieșire din criză. I-am spus atunci că avem disponibilitatea să ne asumăm guvernarea în momentul în care domnia sa va considera că a dispărut cenzura pe care domnia sa a impus-o asupra noastră și în momentul în care vom avea certitudinea că cineva discută serios cu noi, vom veni și cu o nominalizare de premier. Dar deocamdată tot ceea ce face domnul președinte Nicușor Dan nu denotă seriozitate, a afirmat Peiu, la Realitatea Plus
Peiu respinge ideea unui guvern tehnocrat: „O soluție pasageră, nedemocratică”
Pe de altă parte, liderul senatorilor AUR a avertizat că scenariul unui guvern tehnocrat, care pare să fie opțiunea președintelui Nicușor Dan, ar prelungi criza și ar afecta economia, deoarece nu ar avea sprijin politic real în Parlament.
În mod cert, un guvern de tehnicieni, de tehnocrați, este o soluție pasageră, o soluție temporară. Dar care, în cazul în care suntem noi acum, nu cred că este foarte indicată. Adică noi avem nevoie acum de un guvern politic care să-și asume cu curaj situația actuală a României și soluțiile de ieșire din criză.
Gândiți-vă că un guvern tehnocrat, cum o fi el, ce face? Vine cu niște ordonanțe de urgență, care ajung într-un Parlament, care este foarte mult polarizat politic și care va vota după criterii politice. Așa este întotdeauna când e un guvern technocrat, fiecare va vota cum consideră că trebuie votat din punct de vedere politic.
Deci nu va exista un sprijin pentru o soluție coerentă, rezonabilă, unitară. Nu este o soluție un guvern tehnocrat și în general nu e o soluție. Asta e o soluție în situații excepționale. În mod normal, în democrație nu există guvern de tehnicieni, guvern nesusținut politic. Democrația este bazată pe partide. Partidele fac guverne politice. Varianta asta cu guvern nepolitic nu există în democrație, este o soluție nedemocratică, a explicat Peiu.