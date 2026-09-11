Peiu (AUR): „Suntem singurul partid exclus de Nicușor Dan la consultări. Nu ne-a chemat nimeni”

Publicat 11 sept. 2026, 19:51 Sursă Realitate Plus

Senatorul AUR Petrișor Peiu afirmă că președintele Nicușor Dan nu a dat niciun semnal că i-ar convoca și pe liderii suveraniști la consultări pentru formarea noului guvern, susținând că AUR ar fi singurul partid complet ignorat în acest proces. Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus, Peiu a precizat că partidul a transmis deja un program de ieșire din criză, însă nu a primit niciun semn de deschidere din partea șefului statului. Senatorul s-a declarat și circumspect în privința eficienței unui guvern „tehnocrat”, despre care spune că reprezintă o formulă nedemoccratică.

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