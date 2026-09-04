Român de 64 de ani, găsit mort într-o parcare din Germania. Trupul bărbatului ar fi fost transportat aproape 100 de kilometri cu mașina

Un caz investigat de autoritățile germane ridică numeroase semne de întrebare în Bavaria, după ce un muncitor român în vârstă de 64 de ani a fost găsit mort într-o parcare de pe B307, în apropiere de Lenggries. Anchetatorii suspectează că bărbatul ar fi decedat în alt loc și că trupul său ar fi fost transportat cu mașina pe o distanță de aproape 100 de kilometri.
Descoperirea a avut loc în data de 23 august, în zona lacului de acumulare Sylvenstein. Polițiștii au demarat imediat cercetările, iar zona în care a fost găsit trupul neînsuflețit a fost izolată timp de mai multe ore.
Românul nu ar fi murit în locul în care a fost găsit
Primele concluzii ale anchetatorilor indică faptul că bărbatul nu și-ar fi pierdut viața în parcarea unde a fost descoperit.
Autopsia efectuată în aceeași zi nu a evidențiat semne care să indice o moarte violentă. Cauza exactă a decesului nu este însă cunoscută în acest moment, iar anchetatorii iau în calcul inclusiv posibilitatea unei probleme medicale.
Una dintre principalele întrebări la care încearcă să răspundă polițiștii este unde și în ce împrejurări a murit, de fapt, muncitorul român.
O femeie de 59 de ani, aflată în atenția anchetatorilor
În cadrul investigației este verificată și o femeie în vârstă de 59 de ani, cetățean german, despre care informațiile disponibile indică faptul că l-ar fi angajat pe român.
Anchetatorii vor să stabilească dacă aceasta are vreo legătură cu decesul bărbatului și, mai ales, dacă i-ar fi acordat sau nu primul ajutor în momentul în care acesta se afla în stare critică.
Poliția verifică inclusiv ipoteza potrivit căreia românul ar fi putut fi salvat dacă ar fi primit asistență medicală la timp. În acest moment, această variantă face parte din cercetările autorităților și nu reprezintă o concluzie definitivă.
Bărbatul lucra ca muncitor auxiliar în Germania
Potrivit informațiilor disponibile, românul ar fi lucrat ca muncitor auxiliar la o unitate din Ebersberg. Nu au fost făcute publice informații privind identitatea angajatorului și nici nu este clar dacă bărbatul avea un contract de muncă.
De asemenea, autoritățile încearcă să afle în ce condiții trăia și muncea acesta în Germania.
Un aspect care complică ancheta este faptul că asupra bărbatului nu au fost găsite documente care să permită identificarea sa imediată.
Identitatea românului a fost stabilită cu ajutorul amprentelor
Polițiștii germani au reușit să stabilească identitatea victimei prin compararea amprentelor.
Bărbatul nu figura cu un domiciliu înregistrat în Bavaria, astfel că autoritățile trebuie să clarifice în continuare situația sa personală și profesională din Germania.
În paralel, anchetatorii încearcă să refacă ultimele ore din viața românului și să stabilească traseul pe care trupul său ar fi fost transportat înainte de a fi abandonat în parcarea de pe B307.
Cazul rămâne în atenția autorităților germane, care încearcă să stabilească atât cauza exactă a morții, cât și împrejurările în care trupul bărbatului a ajuns la aproape 100 de kilometri distanță de locul în care ar fi decedat.