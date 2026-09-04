Român de 64 de ani, găsit mort într-o parcare din Germania. Trupul bărbatului ar fi fost transportat aproape 100 de kilometri cu mașina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 19:55

Un caz investigat de autoritățile germane ridică numeroase semne de întrebare în Bavaria, după ce un muncitor român în vârstă de 64 de ani a fost găsit mort într-o parcare de pe B307, în apropiere de Lenggries. Anchetatorii suspectează că bărbatul ar fi decedat în alt loc și că trupul său ar fi fost transportat cu mașina pe o distanță de aproape 100 de kilometri.

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