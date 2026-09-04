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Extern· 2 min citire
Atac cu dronă în centrul Kievului! Sediul serviciului de securitate al Ucrainei SBU a fost lovit de Rusia -VIDEO
FOTO: X
Un atac rusesc cu dronă a vizat vineri sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), situat în centrul istoric al Kievului, chiar vizavi de Catedrala Sfânta Sofia. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că drona a fost direcționată către biroul șefului SBU.
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