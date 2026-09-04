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Atac cu dronă în centrul Kievului! Sediul serviciului de securitate al Ucrainei SBU a fost lovit de Rusia -VIDEO

FOTO: X

FOTO: X

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 sept. 2026, 17:40

Un atac rusesc cu dronă a vizat vineri sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), situat în centrul istoric al Kievului, chiar vizavi de Catedrala Sfânta Sofia. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că drona a fost direcționată către biroul șefului SBU.

Atac cu dronă asupra sediului SBU din Kiev

”Din păcate, o dronă rusă a lovit clădirea centrală a SBU”, a anunţat Volodimir Zelenski pe X, subliniind că aparatul ”a vizat direct biroul şefului” acestei agenţii.

Serviciile de urgență au fost mobilizate după atac pentru a acorda asistență persoanelor afectate.

Clădirea vizată se află pe strada Volodîmîrska, în centrul istoric al Kievului, chiar vizavi de Catedrala Sfânta Sofia. Lovitura are loc într-un moment tensionat pentru structurile de informații ucrainene, pe fondul conflictului dintre SBU și serviciul de informații al armatei, HUR.

”Am discutat cu şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Oleksandr Poklad. Din păcate, o dronă rusă a lovit clădirea centrală a Serviciului de Securitate al Ucrainei de pe strada Volodîmîrska din Kiev, situată vizavi de Catedrala Sfânta Sofia. Toate serviciile de urgenţă se află la faţa locului. Toţi cei afectaţi vor primi asistenţa necesară. Drona a fost îndreptată direct către biroul şefului Serviciului de Securitate din acea clădire”, a scris Zelenski pe X.

Zelenski anunță un răspuns după acest atac

Președintele Ucrainei a transmis că a discutat cu șeful SBU, Oleksandr Poklad, și că a cerut pregătirea unui ”răspuns adecvat şi concret şi, acolo unde este posibil, unul care să reflecte acest atac, imediat ce totul va fi pregătit. Armata noastră va sprijini acest răspuns”.

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