Miracol în Nepal: doi bărbați scoși vii dintr-un tunel îngropat de noroi și apă, după șapte zile de căutări neîntrerupte

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 13:21

După șapte zile de căutări intense, echipele de intervenție din Nepal au reușit vineri o performanță așteptată cu sufletul la gură: extragerea în viață a doi bărbați dintr-un tunel din nordul țării, unde rămăseseră izolați încă din 26 august, ziua viiturii devastatoare care a lovit regiunea.

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