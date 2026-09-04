Miracol în Nepal: doi bărbați scoși vii dintr-un tunel îngropat de noroi și apă, după șapte zile de căutări neîntrerupte

După șapte zile de căutări intense, echipele de intervenție din Nepal au reușit vineri o performanță așteptată cu sufletul la gură: extragerea în viață a doi bărbați dintr-un tunel din nordul țării, unde rămăseseră izolați încă din 26 august, ziua viiturii devastatoare care a lovit regiunea.
Vestea a fost confirmată public de oficialii nepalezi, care au anunțat succesiv cele două salvări. Ministrul energiei a transmis primul că un bărbat a fost scos "teafăr și nevătămat" din tunelul aflat la șantierul hidrocentralei Trishuli-3, iar la scurt timp, ministrul de Interne a confirmat că un al doilea supraviețuitor a fost recuperat din aceeași structură subterană.
Șapte zile de săpături în condiții extreme
Operațiunea de salvare a mobilizat zeci de specialiști nepalezi, sprijiniți de echipe tehnice trimise din India, China și Coreea de Sud. Aceștia au lucrat continuu, zi și noapte, pentru a pătrunde în mai multe tuneluri rămase blocate de noroi și apă pe șantierele unor centrale hidroelectrice și baraje aflate în construcție în zonă.
Estimările inițiale ale autorităților sugerau că aproape 100 de persoane ar fi putut rămâne prinse doar în tunelul de la Trishuli-3. Până vineri însă, echipele de intervenție descoperiseră doar câteva victime decedate, drumul prin galeriile inundate fiind deschis cu ajutorul excavatoarelor și, uneori, al explozivilor controlați.
Un bilanț tot mai grav
Dezastrul provocat de o combinație de apă, gheață și resturi a devastat mai multe văi aflate la granița dintre Nepal și China. Cifrele oficiale actualizate arată un bilanț sumbru: cel puțin 1.280 de morți și peste 5.600 de persoane încă date dispărute.
Un aspect deosebit de dureros al tragediei ține de sectorul energetic local: peste 900 dintre persoanele dispărute erau angajați sau muncitori implicați în proiecte hidroelectrice din regiune.
Momentul salvării, surprins în imagini
Guvernul de la Kathmandu a distribuit vineri dimineață fotografii cu cei doi bărbați salvați — identificați drept Sanjay Shah și Kabir Maharjan, în timp ce erau evacuați la suprafață pe targă, înconjurați de salvatori echipați cu căști de protecție.
Bucuria familiilor a fost imensă. Amir Maharjan, fratele unuia dintre cei doi supraviețuitori, a mărturisit: "Sunt atât de fericit, inima mea este acum mult mai ușoară."
Primul semn de viață: un răspuns aproape imperceptibil
Cu puțin timp înainte ca autoritățile să confirme oficial salvarea, expertul australian Arnold Dix, specializat în operațiuni de salvare la adâncime mare și implicat direct în intervenție, a povestit momentul crucial în care echipele au stabilit primul contact cu cei blocați.
Potrivit relatării sale, salvatorii ar fi auzit un răspuns slab dinspre interiorul tunelului — cuvântul "hunchha", care înseamnă "da" sau "OK" în limba locală. Reacția imediată a echipelor a fost una liniștitoare: "Nu vă faceți griji, venim să vă salvăm."
Cei doi supraviețuitori urmează să fie transportați către capitala Kathmandu pentru îngrijiri medicale, potrivit anunțului ministrului energiei.