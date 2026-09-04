Europa își aduce din nou tinerii în armată. Ce pregătesc Franța, Germania și Italia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 13:18

Armatele europene își măresc efectivele într-un moment în care securitatea a devenit o prioritate pentru statele membre. Franța lansează un nou serviciu militar voluntar, Germania introduce un sistem de evidență pentru tineri, iar Italia pregătește o reformă amplă a rezervelor.

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