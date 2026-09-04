Europa își aduce din nou tinerii în armată. Ce pregătesc Franța, Germania și Italia

Armatele europene își măresc efectivele într-un moment în care securitatea a devenit o prioritate pentru statele membre. Franța lansează un nou serviciu militar voluntar, Germania introduce un sistem de evidență pentru tineri, iar Italia pregătește o reformă amplă a rezervelor.
Franța începe din septembrie un nou serviciu militar voluntar
Franța lansează în septembrie 2026 un program militar destinat tinerilor, fără să revină la serviciul militar obligatoriu. Prima serie va avea aproximativ 3.000 de voluntari, iar autoritățile de la Paris intenționează să extindă treptat sistemul în următorii ani.
Programul are o durată totală de zece luni. Prima lună este dedicată pregătirii militare, după care urmează nouă luni petrecute într-o unitate a Forțelor armate franceze. Aproximativ 80% dintre participanți vor avea între 18 și 19 ani, însă înscrierea este posibilă pentru tineri cu vârsta de până la 25 de ani.
Participanții vor primi cel puțin 800 de euro brut pe lună, în timp ce armata va asigura cazarea și masa. Misiunile lor vor fi limitate la teritoriul Franței, inclusiv pentru activități de protecție și sprijin.
O limitare importantă este că voluntarii nu vor fi trimiși în operațiuni militare externe pe durata programului. După finalizarea celor zece luni, aceștia vor intra timp de cinci ani în rezerva de disponibilitate.
Planul Franței este ca programul să crească progresiv. Parisul are în vedere atingerea unui nivel de aproximativ 50.000 de participanți în fiecare an până în 2035.
Germania schimbă sistemul de recrutare pentru tineri
În Germania, modificările au intrat deja în vigoare la 1 ianuarie 2026 și stabilesc un nou mecanism prin care tinerii sunt luați în evidență de Bundeswehr.
La împlinirea vârstei de 18 ani, tinerii care au cetățenie germană primesc un chestionar din partea Bundeswehr. Pentru bărbați, completarea și returnarea chestionarului sunt obligatorii, în timp ce femeile îl pot completa voluntar.
Serviciul militar propriu-zis nu a devenit însă obligatoriu. Participarea rămâne, deocamdată, voluntară, chiar dacă Germania își pregătește sistemul pentru o eventuală extindere a recrutării.
O etapă suplimentară este programată începând cu 1 iulie 2027. Bărbații născuți în 2008 vor începe să fie chemați la examinarea obligatorie destinată stabilirii aptitudinii militare.
Examinarea medicală obligatorie nu înseamnă automat și încorporarea. Cele două proceduri sunt distincte, iar serviciul militar efectiv rămâne voluntar în actualul sistem.
Berlinul poate activa serviciul militar obligatoriu dacă nu sunt suficienți voluntari
Germania și-a păstrat totuși posibilitatea de a trece la o formă de serviciu militar obligatoriu, cunoscută sub denumirea de Bedarfswehrpflicht. Mecanismul ar putea fi activat dacă numărul persoanelor care aleg voluntar serviciul militar nu este suficient sau dacă evoluția situației de securitate va impune o asemenea măsură.
Pentru introducerea efectivă a acestei forme de recrutare ar fi nevoie de o nouă decizie legislativă. Așadar, posibilitatea există în cadrul noului sistem, dar nu înseamnă că toți tinerii eligibili sunt în prezent încorporați automat.
Germania urmărește o creștere considerabilă a forțelor sale militare până în 2035. Obiectivul este de aproximativ 260.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști.
Ce obligații au românii care trăiesc în Germania
Pentru românii din Germania, criteriul esențial nu este domiciliul sau rezidența, ci cetățenia. Un tânăr care locuiește în Germania, dar are exclusiv cetățenie română, nu intră automat în noul sistem german de recrutare.
Situația se schimbă în cazul celor care au și cetățenie germană. Un tânăr cu cetățenie română și germană este tratat, din perspectiva acestor obligații, ca cetățean german.
Bundeswehr precizează că deținerea unei alte cetățenii alături de cea germană nu modifică această regulă. Prin urmare, un tânăr român cu dublă cetățenie, dacă face parte din generația vizată de sistem, trebuie să răspundă chestionarului transmis de autoritățile germane.
Pentru familiile românești din Germania, diferența dintre simpla rezidență și cetățenia germană devine astfel esențială. Un copil care locuiește în Germania fără cetățenie germană nu este vizat automat de aceleași obligații ca un tânăr care deține cetățenia acestei țări.
Italia pregătește o extindere a Forțelor Armate
Italia merge pe o altă variantă și lucrează la o reformă amplă a Forțelor Armate, care prevede creșterea efectivelor cu până la 40.000 de persoane până în 2033. Extinderea ar urma să înceapă din 2028.
Planul italian include și crearea unui nou sistem de rezervă militară. Spre deosebire de măsurile deja aplicate în Germania și de noul program voluntar anunțat de Franța, componenta italiană privind rezerva nu este încă operațională.
Proiectul trebuie mai întâi aprobat și finanțat pentru ca noul sistem să poată fi pus în aplicare. Prin urmare, cifrele privind extinderea rezerviștilor reprezintă în acest moment obiective ale reformei italiene, nu efective deja existente în noua structură.
Cele trei state europene folosesc, așadar, mecanisme diferite pentru a-și crește capacitatea militară. Franța pune accent pe voluntariatul tinerilor, Germania își extinde evidența și pregătește mecanisme pentru o eventuală recrutare, iar Italia își construiește reforma în jurul creșterii efectivelor și a unei noi rezerve.