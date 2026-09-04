Casa Albă a lansat jocuri arcade în care migranții trebuie prinși, deportați, iar zidul de la graniță trebuie construit

Administrația Trump a lansat pe site-ul Casei Albe o colecție de cinci jocuri video retro care promovează politici ale președintelui american, inclusiv deportarea migranților.
Casa Albă a transformat o parte din agenda politică a lui Donald Trump într-o colecție de jocuri video. Platforma „Arcade”, lansată joi pe site-ul oficial al administrației americane, include cinci jocuri cu grafică retro care prezintă într-o formă ludică teme precum imigrația, deportările, zidul de la granița cu Mexicul, alimentația și programul de economisire destinat copiilor.
Unele dintre jocuri îi cer utilizatorului să prindă persoane care au trecut ilegal granița și să le deporteze, în timp ce altul transformă proiectul zidului de la frontiera cu Mexicul într-o versiune inspirată de „Tetris”.
Jocul în care migranții trebuie prinși și deportați
Unul dintre jocurile lansate de Casa Albă este inspirat de „Snake”. Personajul controlat de jucător îl reprezintă pe Tom Homan, consilierul principal al lui Donald Trump pentru imigrație.
Obiectivul este colectarea unui număr cât mai mare de persoane care au traversat Rio Grande, la frontiera dintre Statele Unite și Mexic. Acestea sunt apoi deportate în cadrul mecanicii jocului.
Titlul jocului este „Rio Run”, iar personajul care apare pe ecran este reprezentat într-un stil grafic care amintește de Donald Trump.
„Build the Wall” transformă zidul de la graniță într-un joc
O altă producție din colecția Casei Albe se numește „Build the Wall” și preia principiile celebrului joc „Tetris”.
Jucătorul trebuie să construiască un zid la frontiera dintre Statele Unite și Mexic, într-o reprezentare pixelată a proiectului susținut de Donald Trump.
Descrierea jocului îl prezintă drept o încercare de a „proteja granița de hoarda care vine”.
Amerika García Grewal a criticat și această abordare.
„Cei care au conceput acest joc au pierdut din vedere ce înseamnă să fii om și să-ți pese de ceilalți”, a declarat reprezentanta Frontera Federation.
Cinci jocuri inspirate din agenda administrației Trump
Colecția „Arcade” nu se limitează la politica privind imigrația. Unul dintre jocuri, „Supply Line”, seamănă cu vechiul joc arcade „Tapper” și are ca temă alimentația.
În joc, mâncarea se deplasează de-a lungul unei linii de asamblare, iar utilizatorul trebuie să respingă produsele care nu respectă standardele „Make America Healthy Again”.
Alte două jocuri sunt plasate deasupra Washingtonului. În „Flappy Bill”, un vultur transportă o bancnotă peste National Mall.
„Trump Savings Tycoon” are ca obiectiv colectarea unor bani care zboară prin aer. Jocul face referire la programul administrației prin care fiecărui copil născut în timpul mandatului lui Trump îi este destinat un cont de economii în valoare de 1.000 de dolari.
Administrația Trump a anunțat lansarea platformei pe rețelele de socializare prin animații care parodiază ecranele de încărcare asociate unor console precum Xbox, PlayStation și Nintendo.
Într-una dintre animații, logo-ul Sega este transformat în „MAGA”, acronimul sloganului lui Donald Trump, „Make America Great Again”.
Casa Albă și-a apărat inițiativa și a prezentat jocurile ca pe o modalitate de promovare a propriei viziuni politice.
Administrația a susținut că proiectul „subliniază și mai mult contrastul dintre o cultură distractivă și câștigătoare și viziunea socialistă și întunecată a democraților pentru America”.
Politica anti-imigrație ajunge și în conținutul oficial al administrației
Lansarea jocurilor vine într-o perioadă în care administrația Trump promovează intens măsurile împotriva imigrației ilegale.
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a publicat recent un videoclip care prezintă deportarea unor imigranți haitieni încătușați, după ce autoritățile americane le-au retras statutul care le permitea să rămână legal în țară.
DHS a anunțat, de asemenea, că în luna august a reținut aproape 51.000 de imigranți aflați ilegal în Statele Unite, număr prezentat de instituție drept un record.