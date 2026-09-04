Atac în stațiunea preferată a lui Putin. Ucraina a lovit o navă și infrastructura petrolieră de la Soci VIDEO

Forțele ucrainene au lansat mai multe atacuri asupra orașului rus Soci în perioada 3-4 septembrie. O navă implicată în infrastructura maritimă și energetică a Rusiei a fost atacată cu o dronă navală, iar un incendiu a fost raportat ulterior la un depozit petrolier din apropierea portului.
Mai multe valuri de atacuri asupra orașului Soci
Armata ucraineană a desfășurat mai multe atacuri împotriva orașului rus Soci în zilele de 3 și 4 septembrie, operațiunile vizând inclusiv infrastructura maritimă și energetică.
Printre ținte s-a aflat o navă rusească asupra căreia a fost lansat un atac cu dronă navală. Marina Ucrainei a publicat un videoclip care prezintă urmările atacului și incendiile izbucnite în urma loviturii.
Nava Nefrit a fost atacată cu o dronă navală
Potrivit Marinei Ucrainei, nava Nefrit făcea parte din infrastructura maritimă și energetică a Rusiei și avea un rol în susținerea operațiunilor petroliere și gaziere.
Nava era utilizată pentru activități legate de instalațiile offshore, dar și pentru transportul de mărfuri și personal. Potrivit informațiilor prezentate de partea ucraineană, aceasta era implicată inclusiv în lucrări tehnice subacvatice.
Videoclipul publicat de Marina Ucrainei arată urmările incendiilor produse după atacul cu dronă navală asupra navei.
Un incendiu a fost raportat și la un depozit petrolier
În noaptea de 4 septembrie, alte imagini distribuite pe mai multe canale rusești de Telegram au surprins ceea ce părea a fi un incendiu izbucnit la un depozit de petrol în urma unui atac aerian.
Rapoartele locale au indicat zona centrală a orașului Soci, în apropierea portului, drept locul în care s-ar fi produs incendiul. Instalația petrolieră despre care au relatat aceste surse nu a fost însă identificată.
Alte informații apărute separat au indicat că una dintre explozii s-ar fi produs în apropierea unui sistem rusesc de apărare antiaeriană Pantsir aflat în port. Nu era clar însă dacă sistemul de apărare a fost lovit în timpul atacului.
Amploarea pagubelor raportate în urma ultimelor atacuri nu a putut fi verificată independent la momentul publicării informațiilor.
Kievul vizează infrastructura care susține războiul Rusiei
Atacurile asupra infrastructurii maritime și energetice rusești fac parte dintr-un efort mai amplu al Ucrainei de a afecta veniturile și logistica folosite de Moscova pentru susținerea războiului.
Marea Neagră și Marea Azov au devenit în acest context zone importante pentru operațiunile ucrainene împotriva navelor rusești.
Numai în luna iulie, forțele ucrainene ar fi atacat zeci de nave rusești în cele două mări. Printre acestea s-au numărat petroliere și alte ambarcațiuni pe care Kievul le-a asociat cu așa-numita flotă din umbră a Rusiei.
În perioada 21-22 iulie, Ucraina a anunțat că a atacat 13 astfel de nave. Lista prezentată de Kiev includea 10 nave de marfă, două remorchere și un petrolier.
Cum funcționează flota din umbră a Rusiei
Așa-numita flotă din umbră a Rusiei reprezintă o rețea de nave folosite pentru transportul petrolului rusesc supus sancțiunilor, cu mecanisme menite să ascundă proprietatea și să permită evitarea restricțiilor impuse de statele occidentale.
Un registru al guvernului ucrainean indica, până în mai 2026, peste 1.400 de nave asociate acestei rețele.
Multe dintre aceste ambarcațiuni sunt nave mai vechi, aflate într-o stare de degradare și înregistrate sub pavilioanele unor state terțe.
Importanța acestei flote pentru Rusia este legată direct de veniturile obținute din exporturile de petrol. Estimările citate indică faptul că navele respective transportă aproximativ 75% din petrolul sancționat al Rusiei.
Veniturile generate prin aceste transporturi reprezintă o sursă importantă pentru Moscova și contribuie la finanțarea războiului Kremlinului împotriva Ucrainei.
De ce Soci are o importanță aparte pentru Rusia
Soci reprezintă o țintă importantă pentru Ucraina și din perspectiva poziției sale simbolice și strategice. Orașul este cunoscut drept „a doua capitală” a Rusiei și găzduiește reședința oficială de vară a președintelui rus Vladimir Putin.
Stațiunea este considerată, de asemenea, una dintre destinațiile preferate ale elitei Rusiei în sezonul de iarnă.
Soci se află la aproximativ 650-700 de kilometri de frontiera cu Ucraina, echivalentul unei distanțe de aproximativ 400-435 de mile.