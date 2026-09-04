Atac în stațiunea preferată a lui Putin. Ucraina a lovit o navă și infrastructura petrolieră de la Soci VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 09:47

Forțele ucrainene au lansat mai multe atacuri asupra orașului rus Soci în perioada 3-4 septembrie. O navă implicată în infrastructura maritimă și energetică a Rusiei a fost atacată cu o dronă navală, iar un incendiu a fost raportat ulterior la un depozit petrolier din apropierea portului.

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