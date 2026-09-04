Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Germania și alte patru state UE discută un plan controversat: centre pentru migranți în afara Uniunii

Ceuta (foto: profimedia)

Ceuta (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 10:41

Mai multe guverne europene analizează vineri, la Copenhaga, posibilitatea înființării unor centre de returnare pentru migranți în țări din afara Uniunii Europene. Discuțiile reunesc reprezentanți ai Austriei, Danemarcei, Germaniei, Greciei și Olandei.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Ministerului german de Interne, citată de agenția dpa, cele cinci state au început deja contacte cu potențiale țări partenere din afara blocului comunitar. Numele acestora nu sunt făcute publice în această etapă, invocându-se necesitatea păstrării confidențialității negocierilor.

Reuniunea este găzduită de ministrul danez pentru imigrație și integrare, Morten Bodskov. Autoritățile de la Copenhaga au transmis că agenda întâlnirii este axată pe identificarea unor pași concreți pentru ajungerea la un acord cu un stat terț.

Comisia Europeană participă la discuții ca observator, potrivit guvernului danez.

Cine ar putea fi trimis în centre

Centrele avute în vedere ar urma să găzduiască migranți care au primit decizii de returnare din state membre ale Uniunii Europene, însă nu pot fi repatriați în țările de origine. Situația poate apărea, de exemplu, atunci când autoritățile statului de proveniență refuză să îi primească.

Germania susține de mai mult timp acest model, alături de celelalte state care fac parte din grupul de lucru. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat recent că Berlinul urmărește semnarea, până la finalul acestui an, a unor acorduri concrete cu state din afara UE.

Proiect controversat

Ideea unor centre de returnare externe este discutată de mai mulți ani la nivel european și rămâne contestată de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului.

Amnesty International și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu riscul încălcării drepturilor fundamentale ale migranților. Organizația avertizează, totodată, că astfel de înțelegeri nu ar trebui încheiate cu țări afectate de instabilitate politică sau conflicte.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Germaniadanemarcauniunea europeanamigrațiemigranti

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe