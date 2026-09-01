Spania acuză Rusia că s-a implicat în criza migranților din Ceuta. Moscova reacționează și cere dovezi

Rusia respinge acuzațiile privind o presupusă implicare a Moscovei în criza migrației din Ceuta și îi cere Spaniei să prezinte informații concrete care să susțină aceste afirmații.
Moscova vrea informații concrete
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că acuzațiile trebuie susținute de fapte verificabile.
„Când există acuzații, trebuie să existe fapte concrete care necesită apoi verificare. Și abia după aceasta putem vorbi despre o acuzație care să poată fi luată cât de cât în serios”, a declarat Zaharova într-o conferință de presă, potrivit Interfax.
Reprezentanta diplomației ruse a insistat că Moscova nu poate analiza acuzațiile în lipsa unor informații precise.
„Fără fapte, fără materiale susținute de cifre, date și nume, pur și simplu nu avem despre ce discuta”, a adăugat ea.
Rusia spune că Madridul nu a transmis dovezi
Zaharova a susținut că autoritățile spaniole ar trebui mai întâi să furnizeze informații care să susțină suspiciunile privind implicarea Rusiei.
„Orice altă țară s-ar fi putut afla în această situație, deoarece nu există informații care să o confirme. Așadar, așa cum spunem întotdeauna, mai întâi trebuie să existe cel puțin câteva informații - nu neapărat dovezi, ci câteva informații - care să susțină temerile sau preocupările părții spaniole. Apoi vom discuta toate acestea în detaliu”, a subliniat ea.
În lipsa unor astfel de date, reprezentanta Ministerului rus de Externe a ironizat acuzațiile, afirmând că situația „ar fi legată de agenda de activități intitulată 'Dialoguri despre farse 4.0'”.
Zaharova a menționat totodată existența unor canale prin care Spania ar putea transmite Moscovei sesizări privind probleme de natură cibernetică, inclusiv Ambasada Rusiei de la Madrid sau Organizația Națiunilor Unite.
„Madridul nu a făcut nimic din toate acestea (...) și s-a repezit imediat la microfoane pentru a face declarații fără niciun material justificativ”, a insistat Zaharova, potrivit RIA Novosti.
Ce spune premierul Spaniei
Premierul spaniol Pedro Sanchez a abordat luni situația într-un interviu acordat postului de radio SER.
El a sugerat că politica externă a Spaniei ar putea determina Rusia și Israelul să încerce să destabilizeze țara prin campanii de înșelătorie și dezinformare asociate migrației.
„Este clar că, dacă Rusia se angajează în dezinformare pe această temă sau dacă Israelul răspândește și el dezinformări criticând guvernul spaniol, nu va fi pentru că este preocupat de migrația din Spania sau din Europa, ci mai degrabă din cauza pozițiilor politice pe care le menținem - poziții pe care le consider curajoase - cu privire la genocidul din Gaza și invazia Ucrainei de către (președintele rus Vladimir) Putin”, a declarat Sanchez.
Ce este Ceuta și de ce a devenit un punct sensibil
Ceuta este un oraș spaniol situat în nordul Africii, la granița cu Marocul. Poziția sa geografică îl transformă într-un punct important în problema migrației către teritoriul spaniol.
La sfârșitul lunii iulie, Ministerul de Externe rus a comentat afluxul masiv și neregulat de migranți către Ceuta, descriindu-l drept un „prăbușire a politicii de migrație a Uniunii Europene”.
Ministrul adjunct de externe Aleksandr Grusko afirma atunci că situația reprezintă o problemă care afectează întreaga Europă.
„În orice caz, aceasta este o catastrofă umanitară care ne afectează pe toți, dar, în același timp, nu putem nega că reprezintă un prăbușire a politicii de migrație pe care Uniunea Europeană a urmat-o timp de mulți ani”, a comentat Grusko, citat de TASS.
Diplomatul rus a mai declarat că autoritățile de la Moscova au încredere că guvernul spaniol va găsi o soluție pentru situația din Ceuta.
„Spania ar fi putut să-și investească banii nu în Ucraina, ci în propria securitate”, a adăugat Aleksandr Grusko.