Spania acuză Rusia că s-a implicat în criza migranților din Ceuta. Moscova reacționează și cere dovezi

Publicat 1 sept. 2026, 12:59 Actualizat 1 sept. 2026, 13:00 Sursă Agerpres

Rusia respinge acuzațiile privind o presupusă implicare a Moscovei în criza migrației din Ceuta și îi cere Spaniei să prezinte informații concrete care să susțină aceste afirmații.

Distribuie articolul