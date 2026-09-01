Trump, despre succesorul său la Casa Albă: ce a spus când a fost întrebat de candidatura lui Pete Hegseth în 2028

Președintele SUA, Donald Trump, a evitat să comenteze direct informațiile privind o posibilă candidatură la Casa Albă a secretarului Apărării, Pete Hegseth, în alegerile prezidențiale din 2028.
Liderul de la Washington a transmis că discuțiile despre succesorul său sunt premature, în condițiile în care atenția republicanilor se îndreaptă spre alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului.
Întrebat în Biroul Oval despre un material NBC News potrivit căruia Pete Hegseth ar fi analizat perspectiva unei curse prezidențiale, Trump a apreciat activitatea șefului Pentagonului, dar a subliniat că nu este momentul pentru speculații politice.
„Pete face o treabă fantastică, însă este mult prea devreme să discutăm despre asta”, a declarat Donald Trump. Președintele american a adăugat că, înaintea oricăror calcule pentru scrutinul din 2028, republicanii trebuie să își concentreze eforturile asupra alegerilor din noiembrie.
Pete Hegseth neagă că vizează Casa Albă
Pete Hegseth, veteran al Gărzii Naționale a Armatei SUA și fost realizator Fox News, a participat în această lună la acțiuni electorale ale republicanilor, inclusiv la Iowa State Fair, eveniment cunoscut pentru rolul său important în debutul campaniilor prezidențiale americane.
Secretarul Apărării a respins recent zvonurile despre ambițiile sale politice, calificând drept complet falsă informația că ar pregăti o candidatură pentru funcția de președinte al SUA în 2028.
Cine ar putea prelua conducerea mișcării MAGA după Donald Trump
Donald Trump, care nu mai poate candida pentru un nou mandat după plecarea de la Casa Albă în 2029, nu a indicat până acum o persoană care ar putea prelua conducerea mișcării MAGA. Printre numele vehiculate frecvent în tabăra republicană se află vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.
Președintele american a spus că pot exista și alți republicani interesați de cursa pentru nominalizarea partidului, însă a insistat că Hegseth este preocupat în prezent de responsabilitățile sale la Pentagon și de situația armatei americane.
În paralel, Trump își menține implicarea în campaniile electorale din 2026, într-un moment în care Partidul Republican încearcă să păstreze majoritatea în Camera Reprezentanților și în Senat. Liderul de la Casa Albă a susținut, într-un mesaj publicat pe Truth Social, că recomandările sale electorale au o influență majoră asupra rezultatelor republicanilor.