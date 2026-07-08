Pete Hegseth și-a anulat vizita în Israel, pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA și Iran

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 13:51

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și-a anulat vizita programată miercuri în Israel, unde urma să se întâlnească cu premierul Benjamin Netanyahu și cu ministrul israelian al Apărării, Israel Katz. Decizia vine în contextul intensificării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, după recentele atacuri militare americane.

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