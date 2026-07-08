Pete Hegseth și-a anulat vizita în Israel, pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA și Iran

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și-a anulat vizita programată miercuri în Israel, unde urma să se întâlnească cu premierul Benjamin Netanyahu și cu ministrul israelian al Apărării, Israel Katz. Decizia vine în contextul intensificării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, după recentele atacuri militare americane.
Potrivit publicației The Jerusalem Post, care citează o sursă apropiată discuțiilor, Hegseth urma să efectueze o scurtă vizită în Israel după participarea la summitul NATO de la Ankara, alături de președintele american Donald Trump.
Anularea deplasării are loc pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran.
SUA au lansat atacuri asupra Iranului
În noaptea de marți spre miercuri, forțele americane au desfășurat atacuri asupra unor ținte din Iran, ca răspuns la atacurile atribuite Teheranului împotriva a trei petroliere comerciale aflate în apele Omanului, în apropierea Strâmtorii Hormuz.
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că operațiunea a constat într-o „serie de atacuri puternice împotriva Iranului”, menite să impună „costuri mari pentru țintirea și atacarea navelor comerciale cu echipaje de civili nevinovați pe o cale navigabilă internațională”.
Mass-media de stat iraniană a relatat că mai multe persoane au fost rănite în urma atacurilor.
Iranul revendică atacuri asupra unor baze americane
La scurt timp după operațiunea americană, Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat că au vizat 85 de obiective militare americane din Bahrain și Kuweit, susținând că acțiunea reprezintă un răspuns la „încălcările armistițiului american”.
În același timp, armata Kuweitului a confirmat activarea sirenelor de alertă în urma unor atacuri cu rachete și drone.
Escaladarea militară vine la scurt timp după ce administrația americană a anunțat că renunță la planurile de ridicare a sancțiunilor privind vânzările de petrol iranian, una dintre măsurile prevăzute în memorandumul de înțelegere dintre cele două părți.
Potrivit Washingtonului, decizia are rolul de a sancționa Iranul pentru atacurile recente și de a intensifica presiunea economică asupra regimului de la Teheran.