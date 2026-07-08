Trump spune că nu vrea să aibă nimic de-a face cu Spania: „Să întrerupă tot schimbul comercial”

Președintele Donald Trump a criticat dur Spania, pe care a acuzat-o că nu contribuie suficient la NATO. Declarațiile au fost făcute în timpul summitului alianței de apărare din Turcia, într-o conferință de presă susținută la Ankara alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Trump a spus că Spania nu își respectă obligațiile în cadrul alianței și a cerut chiar întreruperea schimburilor comerciale cu această țară, inclusiv a vizitelor. Afirmațiile vin în contextul tensiunilor legate de cheltuielile pentru apărare și de angajamentele pe care statele NATO și le-au asumat pentru următorii ani.
Trump cere întreruperea schimburilor cu Spania
În conferința de presă de la Ankara, Donald Trump a avut un mesaj extrem de dur la adresa Spaniei. Liderul american a susținut că această țară nu participă suficient în NATO și nu plătește cât ar trebui pentru apărare.
„Spania este un partener teribil în NATO. Nu participă. Nu plătesc. Nu vreau să am nimic de-a face cu Spania. Vă rog să întrerupeți orice schimburi comerciale cu Spania, inclusiv vizitele”, a declarat el într-o conferință de presă la Ankara alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Trump a continuat criticile și a spus că Spania nu este singura țară cu care are nemulțumiri, dar că acest stat se află în centrul disputei privind contribuțiile la apărare.
„Nici măcar nu vorbiți cu ei. Sunt oameni răi și fără speranță”, a spus președintele. „Mai sunt câțiva, dar în special Spania”, a adăugat el.
De unde a pornit disputa cu Spania
Declarațiile marchează cea mai recentă etapă a disputei dintre Donald Trump și Spania privind cheltuielile pentru apărare. Spania este singurul membru al alianței militare care nu s-a angajat anul trecut să aloce 5% din PIB pentru apărare până în 2035.
Comentariile au fost făcute în timp ce liderii NATO se reunesc în capitala Turciei, la un an după ce aliații s-au angajat să dubleze cheltuielile pentru apărare. Spania a obținut un acord de excepție, fiind singura țară membră care a refuzat să se angajeze să respecte noile obiective majorate.
La acea vreme, Trump a amenințat cu un acord comercial dificil pentru Spania și a spus că este „groaznic” că această țară nu se va angaja să respecte noile ținte de cheltuieli.
Cât a cheltuit Spania pentru apărare
Spania a cheltuit 2,1% din PIB pentru apărare în 2025, în creștere față de 1,4% în 2021, conform datelor Institutului Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm. Chiar și așa, nivelul rămâne în urma majorității țărilor europene.
Mark Rutte a intervenit în timpul conferinței, în timp ce se afla lângă Donald Trump, și a încercat să sublinieze că Spania a făcut totuși un pas important în privința cheltuielilor pentru apărare.
„Ați convins Spania să plătească 2%. Au cheltuit, au făcut un pas uriaș anul trecut.”
Rutte a adăugat că încă mai sunt „probleme pe care trebuie să le rezolvăm” în ceea ce privește Spania.
Reacția Spaniei după criticile lui Trump
Biroul prim-ministrului spaniol a transmis că a privit comentariile lui Donald Trump drept ceva obișnuit. În comentariile relatate de Reuters, biroul prim-ministrului a mai transmis că relațiile bilaterale dintre Statele Unite și Spania au fost benefice pentru ambele țări, atât în domeniul comerțului, cât și în cel al apărării.
CNBC a contactat guvernul spaniol pentru comentarii suplimentare.
Trump spune că este nemulțumit de NATO
Donald Trump și-a reiterat și criticile la adresa alianței de apărare, spunând că este „foarte nemulțumit de NATO”. În același timp, el a spus despre Mark Rutte că a fost „un mare lider”.
Relația dintre Trump și Rutte a atras atenția în ultimul an, după ce Rutte l-a numit pe președinte „tătic” și a făcut eforturi pentru a menține implicarea Statelor Unite în alianță.
NATO se confruntă acum cu un test important privind credibilitatea și viitorul său, în cadrul reuniunii liderilor din Turcia. Noile obiective europene de cheltuieli pentru apărare sunt analizate atent de Casa Albă, într-un moment în care administrația americană pune presiune pe aliați.
Reacția piețelor după declarațiile lui Trump
Obligațiunile spaniole, care se vânduseră deja înainte de conferința de presă, au scăzut și mai mult după comentariile lui Donald Trump. Randamentul obligațiunii spaniole de referință pe 10 ani a fost tranzacționat ultima dată cu 7 puncte de bază mai mare, la 3,5408%, conform CNBC.com.
Indicele bursier spaniol IBEX 35 a scăzut și el, iar ultima dată era tranzacționat cu peste 1% mai puțin.
Tensiuni mai vechi privind cheltuielile pentru apărare
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat la începutul acestei săptămâni că vede tensiunile actuale privind cheltuielile de apărare ale guvernelor europene drept „dificultăți în creștere”.
„Văd acestea doar ca pe provocări cu care ne-am confruntat înainte”, a spus el, subliniind cheltuielile inegale pentru apărare ale țărilor europene, inclusiv pe cele pe care le-a numit „întârziate” care vor trebui să se angajeze să crească acest număr în următorul deceniu.