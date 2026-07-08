Trump spune că nu vrea să aibă nimic de-a face cu Spania: „Să întrerupă tot schimbul comercial”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 12:56

Președintele Donald Trump a criticat dur Spania, pe care a acuzat-o că nu contribuie suficient la NATO. Declarațiile au fost făcute în timpul summitului alianței de apărare din Turcia, într-o conferință de presă susținută la Ankara alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte.

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