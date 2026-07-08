Turiștii care se plimbă la bustul gol în această stațiune de lux riscă amenzi usturătoare de până la 200 de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 10:38

Una dintre cele mai vizitate zone din Italia a introdus reguli noi pentru turiști, după ce numărul tot mai mare de vizitatori a început să afecteze viața de zi cu zi a localnicilor. În celebra regiune a lacului Como, plimbările la bustul gol sau în costum de baie pe străzile unei localități pot aduce amenzi de până la 200 de euro.

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