Turiștii care se plimbă la bustul gol în această stațiune de lux riscă amenzi usturătoare de până la 200 de euro

Una dintre cele mai vizitate zone din Italia a introdus reguli noi pentru turiști, după ce numărul tot mai mare de vizitatori a început să afecteze viața de zi cu zi a localnicilor. În celebra regiune a lacului Como, plimbările la bustul gol sau în costum de baie pe străzile unei localități pot aduce amenzi de până la 200 de euro.
Măsura a fost adoptată în Varenna, aflată pe malul lacului Como, cunoscută pentru peisajele sale și pentru numărul mare de turiști care îi trec pragul în fiecare an.
Turiștii nu mai pot circula pe străzi în costum de baie
Administrația locală a decis să impună un cod vestimentar pentru vizitatori, în încercarea de a păstra atmosfera tradițională și liniștită a localității.
Potrivit noilor reguli, turiștilor le este interzis să se plimbe pe străzile din Varenna fără cămașă sau îmbrăcați doar în costum de baie. Autoritățile precizează că astfel de ținute sunt acceptate exclusiv în zonele de pe malul lacului sau în timpul activităților desfășurate pe apă.
Persoanele care ignoră aceste prevederi pot primi amenzi cuprinse între 50 și 200 de euro.
Au fost impuse restricții și pentru grupurile de vizitatori
Noile reguli nu se opresc la ținuta turiștilor. Pentru a limita aglomerația de pe străduțele înguste și pietruite din localitate, autoritățile au decis că grupurile turistice organizate nu pot avea mai mult de 25 de persoane.
În plus, ghizilor turistici le este interzis să folosească difuzoare portabile în timpul prezentărilor. Măsura urmărește reducerea zgomotului și conservarea atmosferei liniștite care a transformat Varenna într-una dintre cele mai apreciate destinații de pe malul lacului Como.
Primarul spune că locuitorii nu trebuie să plătească prețul turismului de masă
Primarul Mauro Manzoni susține că noile reglementări nu sunt îndreptate împotriva vizitatorilor, ci au rolul de a proteja comunitatea locală, formată din aproximativ 650 de locuitori.
„Varenna este un sat minunat și suntem mândri să primim anual sute de mii de vizitatori din întreaga lume”, a declarat Mauro Manzoni, primarul orașului Varenna. „Cu toate acestea, calitatea vieții locuitorilor noștri nu poate fi sacrificată pe altarul turismului de masă.”
Regulile au intrat deja în vigoare
Noile măsuri au fost puse în aplicare în urmă cu doar câteva zile și, potrivit autorităților, au fost primite favorabil de către locuitorii satului.
Interdicția privind plimbările la bustul gol sau în costum de baie este considerată una dintre cele mai importante măsuri pentru menținerea unui climat civilizat și respectuos într-o localitate care atrage anual sute de mii de turiști.
Prin aceste decizii, Varenna se alătură unui număr tot mai mare de destinații europene care încearcă să limiteze efectele turismului de masă și să găsească un echilibru între nevoile vizitatorilor și calitatea vieții comunităților locale.