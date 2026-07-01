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Bucureștenii, prinși în haosul de după furtună: trafic paralizat și transport public dat peste cap FOTO&VIDEO
Capitala, sub ape
Centrul Capitalei este complet blocat din cauza inundațiilor, după furtuna teribilă care a făcut prăpăd. În total s-au acumulat aproape o sută de litri pe metru pătrat. Vântul a atins viteze de aproape o sută de kilometri pe oră, iar zeci de copaci s-au rupt și au provocat pagube uriașe. Totodată, mai multe acoperișuri au fost luate de vânt. Autoritățile au emis, de asemenea, patru mesaje RO-Alert la miezul nopții.
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