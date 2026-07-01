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Bucureștenii, prinși în haosul de după furtună: trafic paralizat și transport public dat peste cap FOTO&VIDEO

Capitala, sub ape

Capitala, sub ape

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 07:32

Centrul Capitalei este complet blocat din cauza inundațiilor, după furtuna teribilă care a făcut prăpăd. În total s-au acumulat aproape o sută de litri pe metru pătrat. Vântul a atins viteze de aproape o sută de kilometri pe oră, iar zeci de copaci s-au rupt și au provocat pagube uriașe. Totodată, mai multe acoperișuri au fost luate de vânt. Autoritățile au emis, de asemenea, patru mesaje RO-Alert la miezul nopții.

Circulația rutieră și transportul public sunt grav afectate în Capitală, în urma ploilor torențiale care au căzut în cursul nopții. Mai multe artere au fost inundate, iar autoritățile au emis patru mesaje RO-ALERT, ultimul fiind de cod roșu, după avertizările de furtună transmise de meteorologi.

În sudul Capitalei, semafoarele din marile intersecții sunt nefuncționale, miercuri dimineață, iar circulația pe Calea Văcărești este închisă din cauza acumulărilor de apă. Pe bulevard au rămas blocate și mai multe troleibuze ale STB.

Transportul cu metroul este, de asemenea, afectat. Stația Piața Victoriei de pe Magistrala 1 a fost inundată și este închisă temporar chiar în intervalul de vârf al deplasărilor către locurile de muncă. Călătorii care vin din sudul Capitalei spre centru sunt îndrumați să schimbe magistrala la Piața Unirii.

În timpul nopții au fost inundate și pasajul de la Universitate, precum și stația de metrou din zonă.

Pentru a asigura transportul călătorilor afectați de întreruperea circulației tramvaielor de pe linia 41, STB a introdus linia-navetă 641, care circulă între Ghencea și Piața Presei.

De asemenea, traficul rutier este închis în centrul Capitalei, pe tronsonul cuprins între strada Maria Rosetti și Piața Romană, din cauza inundațiilor.

Autoritățile le recomandă șoferilor și călătorilor să evite zonele afectate și să urmărească informațiile actualizate privind restricțiile de circulație.

La primele ore ale dimineții, Capitala arăta ca după potop. Străzi și bulevarde erau inundate, mai multe mașini au rămas blocate în apă, copaci au fost doborâți de furtună, iar mii de oameni au fost nevoiți să caute rute alternative pentru a ajunge la serviciu sau la alte destinații.

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