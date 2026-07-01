Asigurătorii au plătit peste 62,3 milioane de lei despăgubiri CASCO anul trecut, în urma furtunilor. Ce trebuie să facă propretarii afectați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 12:30

Peste 62,3 milioane de lei au fost achitați anul trecut de companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), sub formă de despăgubiri CASCO pentru pagubele provocate de furtuni, în urma soluționării a peste 5.600 dosare de daună.

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