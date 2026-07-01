Asigurătorii au plătit peste 62,3 milioane de lei despăgubiri CASCO anul trecut, în urma furtunilor. Ce trebuie să facă propretarii afectați

Peste 62,3 milioane de lei au fost achitați anul trecut de companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), sub formă de despăgubiri CASCO pentru pagubele provocate de furtuni, în urma soluționării a peste 5.600 dosare de daună.
„Fenomenele meteo extreme nu mai sunt evenimente izolate”
Reprezentanții UNSAR spun că evoluția în creștere a numărului de fenomene meteo severe din ultimii ani confirmă faptul că furtunile reprezintă un risc tot mai prezent pentru șoferi.
„Fenomenele meteo extreme nu mai sunt evenimente izolate, ci o realitate cu care ne confruntăm tot mai des. O singură furtună poate genera cheltuieli dificil de suportat din bugetul propriu. Practic, polița CASCO transformă un risc financiar major într-o situație gestionabilă, oferind protecția de care șoferii au nevoie exact atunci când apare un eveniment neprevăzut”, a declarat președintele și directorul general al UNSAR, Alexandru Ciuncan.
15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor
Asigurătorii atrag atenția că, în medie, 15 autovehicule și 15 locuințe au fost despăgubite zilnic anul trecut în urma furtunilor. În prezent, doar aproximativ 10% dintre autovehiculele din România beneficiază de protecția oferită de o poliță CASCO.
„În funcție de clauzele contractuale, o poliță CASCO poate oferi protecție pentru o gamă largă de riscuri, de la fenomene naturale, precum furtunile și grindina, până la accidente, vandalism sau furt. Recomandăm proprietarilor de autovehicule să analizeze beneficiile unei astfel de asigurări și să aleagă nivelul de protecție potrivit nevoilor lor”, a declarat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.
Ce trebuie să facă propretarii afectați
UNSAR încurajează proprietarii de autovehicule să discute cu asigurătorul sau cu distribuitorul de asigurări pentru a înțelege acoperirile disponibile printr-o poliță CASCO și să aleagă o soluție adaptată valorii autovehiculului și modului în care acesta este utilizat.
”În contextul intensificării fenomenelor meteo extreme, protecția financiară oferită de o asigurare facultativă poate face diferența dintre o cheltuială majoră suportată din resurse proprii și revenirea rapidă”, subliniază reprezentanții UNSAR