Tragere în Brăila: Doi soți au murit pe loc după ce mașina lor a pătruns pe contrasens

Imagini de groază pe drumul național DN2B! Doi soți și-au pierdut viața vineri, în județul Brăila, după ce vehiculul în care se aflau a fost spulberat într-o coliziune frontală. Resturile mașinilor împrăștiate pe carosabil atestă forța uluitoare a impactului fatal.
Un accident rutiere de o gravitate extremă s-a produs pe drumul național DN2B, pe sectorul de drum dintre Ianca și Brăila. O manevră de depășire riscantă s-a încheiat tragic: două persoane au fost declarate decedate pe loc, iar alte patru – o mamă și copiii ei minori – au fost transportate de urgență la spital.
Depășire fatală pe contrasens: Soț și soție, striviți în mașină
Potrivit primelor date din anchetă, tragedia a fost provocată de un șofer de 55 de ani. În timp ce executa o depășire, acesta a pătruns pe banda de sens opus, intrând în coliziune frontală violentă cu un autoturism care circula regulamentar.
Victimele decedate: Bărbatul de 55 de ani aflat la volan și soția sa, în vârstă de 54 de ani, au suferit leziuni incompatibile cu viața și au murit pe loc în urma zdrobirii mașinii.
Avarii masive: Ambele vehicule implicate au fost distruse aproape complet în urma impactului direct.
O mamă din București și cei trei copii ai ei, preluați de salvare
În celălalt vehicul implicat se afla o familie din Capitală. O femeie de 39 de ani își transporta cei trei copii mici – cu vârste de 4, 7 și 9 ani.
Echipajele de prim ajutor ajunse rapid la fața locului au acordat îngrijiri medicale tuturor celor patru pasageri din mașina lovită, ulterior fiind efectuat transportul acestora la cea mai apropiată unitate spitalicească pentru tratament de specialitate.
Trafic blocat și dosar penal deschis de polițiști
Oamenii legii au testat-o pe șoferiță cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Din cauza procedurilor de cercetare la fața locului și a intervenției echipajelor de descarcerare, circulația rutieră pe DN2B a fost complet paralizată pentru o perioadă.
Polițiștii din cadrul IPJ Brăila desfășoară cercetări sub coordonarea procurorilor, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, pentru a reconstitui exact ultimele clipe de dinaintea impactului.