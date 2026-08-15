Tragere în Brăila: Doi soți au murit pe loc după ce mașina lor a pătruns pe contrasens

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 aug. 2026, 14:21

Imagini de groază pe drumul național DN2B! Doi soți și-au pierdut viața vineri, în județul Brăila, după ce vehiculul în care se aflau a fost spulberat într-o coliziune frontală. Resturile mașinilor împrăștiate pe carosabil atestă forța uluitoare a impactului fatal.

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