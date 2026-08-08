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Politica· 2 min citire

Atac dur la Bolojan după ieftinirea carburanților: „PSD a scris legea. Dumneavoastră ați scris discursul de după”

Ilie Bolojan și Marius Budăi

Ilie Bolojan și Marius Budăi

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 14:53

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să își asume meritul pentru scăderea prețurilor la carburanți. Social-democratul susține că măsurile au fost propuse de PSD, adoptate de Parlament și promulgate de președinte pe 4 august. Potrivit acestuia, Bolojan nu ar fi susținut soluțiile atunci când au fost discutate. Budăi îl numește ironic pe premierul demis „campionul mondial la ieftinit prin telepatie”.

Budăi critică eliminarea măsurilor de la 1 iulie

Fostul ministru susține că Guvernul Bolojan a permis, pe 1 iulie, expirarea măsurilor prin care prețurile carburanților erau ținute sub control. El menționează plafonarea adaosului comercial și reducerea accizei. Budăi afirmă că, ulterior, motorina a depășit 10,5 lei pe litru, iar benzina a trecut de 9,5 lei pe litru. Deputatul PSD consideră că românii au fost cei care au suportat efectele acestor scumpiri.

„Apoi, prețurile au început să doară serios. PSD a venit cu soluții: plafonarea, mecanismul de ajustare a accizei și măsuri pentru protejarea pieței interne. PNL și USR au încercat să blocheze legea în comisie. Legea a trecut, iar președintele a promulgat-o pe 4 august”, a transmis Marius Budăi.

Social-democratul susține că Ilie Bolojan a apărut public abia după ce noile măsuri au intrat în vigoare și prețurile au început să scadă. Potrivit lui Budăi, premierul demis nu ar fi venit cu soluția și nu ar fi sprijinit-o atunci când a fost propusă de PSD. Deputatul îl acuză că încearcă acum să revendice rezultatele obținute prin lege. Acesta ironizează atitudinea lui Bolojan și o descrie drept „guvernare prin așteptare”.

Atacuri și pe tema situației economice

Marius Budăi îl critică pe Ilie Bolojan și pentru recesiunea economică, scăderea consumului, tăierea investițiilor și creșterea poverii fiscale. Deputatul PSD include pe lista problemelor scăderea veniturilor populației, scumpirile și criza energetică. El susține că Bolojan apare în fața publicului doar atunci când lucrurile încep să se îmbunătățească.

„PSD a scris legea. Parlamentul a votat-o. Președintele a promulgat-o. Măsurile au produs efecte. Dumneavoastră ați scris discursul de după”, a transmis Marius Budăi.

În final, deputatul PSD afirmă că Ilie Bolojan ar fi mai preocupat să își atribuie meritele altora decât să rezolve problemele apărute în timpul guvernării. Budăi susține că premierul demis nu a intervenit atunci când carburanții se scumpeau. El afirmă și că măsurile propuse de PSD ar fi fost inițial blocate de PNL și USR. Social-democratul încheie mesajul numindu-l pe Bolojan „campion mondial” la revendicarea meritelor altora.

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