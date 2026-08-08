Atac dur la Bolojan după ieftinirea carburanților: „PSD a scris legea. Dumneavoastră ați scris discursul de după”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 14:53

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să își asume meritul pentru scăderea prețurilor la carburanți. Social-democratul susține că măsurile au fost propuse de PSD, adoptate de Parlament și promulgate de președinte pe 4 august. Potrivit acestuia, Bolojan nu ar fi susținut soluțiile atunci când au fost discutate. Budăi îl numește ironic pe premierul demis „campionul mondial la ieftinit prin telepatie”.

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