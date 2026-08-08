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Politica· 2 min citire
Atac dur la Bolojan după ieftinirea carburanților: „PSD a scris legea. Dumneavoastră ați scris discursul de după”
Ilie Bolojan și Marius Budăi
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să își asume meritul pentru scăderea prețurilor la carburanți. Social-democratul susține că măsurile au fost propuse de PSD, adoptate de Parlament și promulgate de președinte pe 4 august. Potrivit acestuia, Bolojan nu ar fi susținut soluțiile atunci când au fost discutate. Budăi îl numește ironic pe premierul demis „campionul mondial la ieftinit prin telepatie”.
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