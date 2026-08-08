Subalternii lui Bolojan, acuzații dure pentru premierul demis: „Executivul transferă povara asupra populației”

Publicat 8 aug. 2026, 12:53 Sursă Realitatea PLUS

Acuzații grave pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan. Subalternii premierului demis îl acuză pe Bolojan că încearcă să transfere întreaga povară a crizei energetice asupra românilor. Sindicatul angajaților din Guvern avertizează că populația și companiile sunt cele care vor plăti nota de plată, în timp ce Guvernul întârzie măsurile care ar putea rezolva problemele din sistemul energetic și refuză să reducă cheltuielile din aparatul central, conform Realitatea PLUS.

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