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Politica· 1 min citire

Subalternii lui Bolojan, acuzații dure pentru premierul demis: „Executivul transferă povara asupra populației”

Guvernul României

Guvernul României

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 12:53
SursăRealitatea PLUS

Acuzații grave pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan. Subalternii premierului demis îl acuză pe Bolojan că încearcă să transfere întreaga povară a crizei energetice asupra românilor. Sindicatul angajaților din Guvern avertizează că populația și companiile sunt cele care vor plăti nota de plată, în timp ce Guvernul întârzie măsurile care ar putea rezolva problemele din sistemul energetic și refuză să reducă cheltuielile din aparatul central, conform Realitatea PLUS.

Sindicaliștii acuză lipsa unei strategii

Reprezentanții angajaților din Guvern vorbesc despre o lipsă totală de viziune a Executivului. Aceștia susțin că statul nu a dezvoltat suficiente capacități de stocare a energiei. În schimb, populației i se cere să reducă voluntar consumul și să evite folosirea electrocasnicelor între orele 19:00 și 23:00. Sindicaliștii consideră că responsabilitatea pentru problemele din sistem este transferată asupra consumatorilor.

Angajații din Guvern susțin că populația și companiile vor suporta costurile incapacității statului de a gestiona sistemul energetic. Aceștia avertizează că facturile și pierderile economice pot deveni principala povară a crizei. Înainte de a le cere oamenilor să facă economii, Executivul ar trebui să își reducă propriile cheltuieli. Sindicatul cere și eliminarea risipei din aparatul central.

Reacția sindicaliștilor vine într-un moment tensionat pentru România, pe fondul crizei energetice. Problemele de producție și aprovizionare au provocat controverse privind modul în care autoritățile gestionează situația. Angajații din Guvern acuză Executivul că întârzie măsurile care ar putea reduce presiunea asupra sistemului. Aceștia avertizează că, în lipsa unor soluții, populația și companiile vor continua să suporte cele mai mari costuri.

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