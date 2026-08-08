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Politica· 2 min citire
România, în pragul unui nou val de proteste. Negocierile de la Cotroceni au eșuat, iar sindicaliștii amenință cu manifestații de amploare
Publicat8 aug. 2026, 07:12
SursăRealitatea PLUS
Discuțiile privind legea salarizării au continuat în ultimele zile la Palatul Cotroceni, însă fără un rezultat concret. Vineri, 7 august, sindicaliștii din sănătate au încercat din nou să ajungă la un acord cu autoritățile. Greva generală ar putea continua dacă revendicările nu vor fi soluționate. În același timp, sunt anunțate noi proteste de amploare, la care și-au anunțat participarea profesori și angajați din administrație.
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