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Politica· 2 min citire

România, în pragul unui nou val de proteste. Negocierile de la Cotroceni au eșuat, iar sindicaliștii amenință cu manifestații de amploare

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 07:12
SursăRealitatea PLUS

Discuțiile privind legea salarizării au continuat în ultimele zile la Palatul Cotroceni, însă fără un rezultat concret. Vineri, 7 august, sindicaliștii din sănătate au încercat din nou să ajungă la un acord cu autoritățile. Greva generală ar putea continua dacă revendicările nu vor fi soluționate. În același timp, sunt anunțate noi proteste de amploare, la care și-au anunțat participarea profesori și angajați din administrație.

Sindicaliștii din sănătate avertizează că vor ieși în stradă

Negocierile purtate la Palatul Cotroceni nu au dus până acum la o înțelegere între sindicaliști și autorități. Reprezentanții angajaților din sănătate cer soluționarea revendicărilor legate de salarizare și avertizează că protestele ar putea continua. Dacă nu va fi găsită o soluție, următorul pas anunțat este declanșarea unor manifestații de amploare în stradă. Nemulțumirile din sistem rămân astfel ridicate, în lipsa unui acord după discuțiile de vineri.

Tensiunile cresc și în educație, unde liderii sindicatelor au mers la rândul lor la Palatul Cotroceni. Aceștia au prezentat propriul proiect al legii salarizării și i-au cerut sprijinul președintelui Nicușor Dan. Sindicatele susțin că actuala grilă de salarizare nu răspunde nevoilor din sistem. Reprezentanții profesorilor afirmă, de asemenea, că actuala lege îi lasă cu și mai puțini bani în buzunare.

Nemulțumiri și în rândul fermierilor

Protestele nu se limitează însă la sănătate și educație, în condițiile în care și fermierii au ieșit în stradă. Aceștia reclamă pierderi importante și spun că autoritățile întârzie soluțiile promise. Nemulțumirile acumulate în ultimele luni se regăsesc astfel în mai multe sectoare de activitate. În perioada următoare ar putea avea loc proteste de amploare, în condițiile în care profesori, angajați din administrație, sindicaliști din sănătate și fermieri reclamă în continuare lipsa unor soluții.

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