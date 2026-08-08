România, în pragul unui nou val de proteste. Negocierile de la Cotroceni au eșuat, iar sindicaliștii amenință cu manifestații de amploare

Publicat 8 aug. 2026, 07:12 Sursă Realitatea PLUS

Discuțiile privind legea salarizării au continuat în ultimele zile la Palatul Cotroceni, însă fără un rezultat concret. Vineri, 7 august, sindicaliștii din sănătate au încercat din nou să ajungă la un acord cu autoritățile. Greva generală ar putea continua dacă revendicările nu vor fi soluționate. În același timp, sunt anunțate noi proteste de amploare, la care și-au anunțat participarea profesori și angajați din administrație.

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