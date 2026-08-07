Cine e în spatele valului de atacuri cibernetice care a paralizat instituțiile statului. Legăturile cu serviciile

Publicat 8 aug. 2026, 00:04 Sursă Realitatea PLUS

USR a venit la guvernare cu promisiunea unei reforme digitale: stat fără hârtii, fără cozi și fără birocrație. Astăzi, realitatea este alta: sistemele informatice ale statului cedează, inclusiv la instituții-cheie precum ANCPI. Atacurile cibernetice pun pe pauză servicii publice, iar pensionarii sunt trimiși în continuare cu dosare cu șină de la un ghișeu la altul. Nici Guvernul nu a fost digitalizat complet, deși s-au cheltuit sume uriașe pentru asta. Material marca Realitatea PLUS despre culisele atacurilor cibernetice care au lovit instituțiile-cheie ale României.

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