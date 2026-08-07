Președintele nu este de acord cu legea urșilor. Nicușor Dan o retrimite în Parlament pentru modificări

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis Parlamentului o cerere de reexaminare asupra Legii pentru modificarea și completarea OUG nr. 81/2021 privind metodele de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun.
Deși Curtea Constituțională a respins anterior obiecția de neconstituționalitate pe acest act normativ, șeful statului subliniază că reexaminarea este un instrument necesar pentru a ajusta eficiența practică, coerența și caracterul aplicabil al legii, astfel încât protejarea populației să fie realizată fără a pune în pericol conservarea speciei.
Principalele obiecții și modificări solicitate de Administrația Prezidențială
Președintele Nicușor Dan solicită parlamentarilor să revizuiască textul legii pe baza a șase puncte majore:
Selecția strictă a exemplarelor problemă
Repartizarea simplă a unei cote numerice pe fonduri cinegetice nu garantează reducerea conflictelor. Șeful statului cere ca recoltarea preventivă să vizeze cu prioritate urșii habituați și agresivi din apropierea comunităților, pe baza datelor locale, și să nu devină o vânătoare orientată spre obținerea de trofee. De asemenea, se solicită protejarea femelelor cu pui și a exemplarelor dominante.
Eliminarea aplicării automate a cotelor pentru anul 2027
Legea aprobată de Parlament stabilește pentru anul 2026 un nivel de prevenție de 859 de exemplare și un nivel de intervenție de 110 exemplare, prevăzând aplicarea identică a acestor cifre și în 2027. Cererea de reexaminare arată că o cotă nu poate fi preluată automat dintr-un an în altul fără o evaluare intermediară a mortalității totale, a dinamicii populației și a eficientizării măsurilor neletale.
Implementarea unui Registru Electronic Național în timp real
Pentru a preveni depășirea plafoanelor alocate pe fondurile cinegetice, Președintele solicită condiționarea fiecărei acțiuni de recoltare de înregistrarea imediată într-un sistem digital unic, administrat de Ministerul Mediului. Registrul ar urma să genereze identificatoare unice, să stocheze coordonatele geospațiale, fotografii, probe biologice și să blocheze automat cota în momentul atingerii limitei permise.
Modificarea regulilor de protecție și clarificarea răspunderii legale
Reformularea interdicției privind femelele însoțite de pui
Formularea actuală din lege interzice recoltarea „femelelor însoțite de pui cu vârsta sub 2 ani”. Președintele atrage atenția că vârsta exactă a puiului este imposibil de determinat de la distanță în teren înainte de executarea focului. Astfel, se propune interzicerea recoltării oricărei femele însoțite de pui, indiferent de vârsta estimată a acestora, pentru a evita erorile și afectarea grupurilor familiale dependente.
Sancțiuni clare și control riguros
Sunt solicitate corelări legislative explicite privind sancționarea depășirii cotelor, neînregistrării în sistemul digital sau raportării de date false, răspunderea urmând să revină atât autorului recoltării, cât și personalului tehnic coordonator.
Decizii anuale bazate pe evaluări complexe din 2028
Începând cu anul 2028, stabilirea cotelor anuale prin ordin de ministru nu ar trebui să depindă exclusiv de un studiu static, ci de un proces transparent de evaluare continuă, cu consultarea experților în conservarea biodiversității și validare științifică independentă.
Legea a fost retrimisă Senatului pentru reluarea dezbaterilor parlamentare și ajustarea textului normativ în acord cu observațiile formulate.