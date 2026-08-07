Mihai Fifor, atac dur la Ilie Bolojan: „Ai dus România în recesiune. Pleacă! Lasă-ne!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 09:36

Deputatul PSD și liderul organizației PSD Arad, Mihai Fifor, a lansat vineri un atac virulent la adresa premierului demis Ilie Bolojan, într-o postare publicată pe Facebook. Social-democratul îl acuză pe fostul șef al Guvernului că este responsabil pentru criza economică și energetică prin acre trece țara în momentul de față și susține că Executivul demis continuă să ia decizii majore, deși și-a pierdut legitimitatea politică.

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