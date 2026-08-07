Mihai Fifor, atac dur la Ilie Bolojan: „Ai dus România în recesiune. Pleacă! Lasă-ne!”

Deputatul PSD și liderul organizației PSD Arad, Mihai Fifor, a lansat vineri un atac virulent la adresa premierului demis Ilie Bolojan, într-o postare publicată pe Facebook. Social-democratul îl acuză pe fostul șef al Guvernului că este responsabil pentru criza economică și energetică prin acre trece țara în momentul de față și susține că Executivul demis continuă să ia decizii majore, deși și-a pierdut legitimitatea politică.
Fifor: „Ai dus țara în recesiune și ai împins inflația la cer”
În mesajul publicat pe Facebook, Mihai Fifor afirmă că Ilie Bolojan nu mai are autoritatea morală de a le cere românilor „responsabilitate” și „stabilitate”, după măsurile economice adoptate în perioada în care a condus Guvernul.
„Cât tupeu să ai, Ilie, să mai apari public și să îi cerți pe români (...) după ce tu ai dus țara în recesiune economică, ai prăbușit consumul, ai împins inflația la cer și ai sufocat economia prin taxe, scumpiri și austeritate”, a scris deputatul PSD.
Fifor îl acuză pe fostul premier că a prezentat drept reforme măsuri care au redus puterea de cumpărare și au afectat economia. Totodată, social-democratul susține că românii nu sunt interesați de mesajele privind agențiile de rating, ci de efectele resimțite în viața de zi cu zi.
Critici la adresa Guvernului demis și apel pentru plecarea lui Bolojan
În aceeași postare, Mihai Fifor susține că Guvernul condus de Ilie Bolojan continuă să emită acte normative și să promoveze decizii importante, deși a fost demis de Parlament.
Deputatul PSD afirmă că Executivul și-ar fi pierdut legitimitatea politică și îl acuză pe fostul premier că transferă responsabilitatea pentru situația economică asupra opoziției și a altor actori politici.
"Continui să emiți acte normative și să împingi decizii majore pentru România, deși legitimitatea politică a Guvernului tău a fost retrasă de Parlament. Iar instanțele suspendă, pe bandă, acte adoptate de Guvernul pe care îl conduci.
Ai dus țara în gard, într-un haos instituțional, economic și social periculos. Un guvern demis care se comportă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Decizii contestate. Acte suspendate de instanțe. O economie sufocată. Inflație. Consum prăbușit. O criză energetică pe care România încearcă să o evite în ultimul moment. Și, peste toate, o permanentă căutare a vinovaților în altă parte. În tot acest timp, România plătește. Nu tu, Ilie!", mai spune social-democratul.
În finalul mesajului, liderul PSD îi cere lui Ilie Bolojan să se retragă din funcție, susținând că acesta a devenit „un pericol pentru siguranța și stabilitatea statului român”.
"Românii nu trăiesc din comunicate despre agențiile de rating. Trăiesc din salarii și pensii, își plătesc facturile, își cumpără mâncarea și văd în fiecare zi cât mai valorează banii lor. Acolo se măsoară guvernarea ta, Ilie. Nu în postările de pe Facebook. Nu în conferințe de presă fără presă.
Ai cerut sacrificii. Le ai. Ai vrut putere. Ai primit putere. Ai avut instrumentele statului la dispoziție. Un an întreg. Ce ai făcut în tot acest an? Aaa... desigur. PSD cel rău nu te-a lăsat. Da, Ilie! PSD nu te-a lăsat să duci țara definitiv în gard. Pentru că e deja mult prea grav. Prin tot ceea ce faci, ai devenit tu însuți un pericol pentru siguranța și stabilitatea statului român, Ilie.
Oprește-te! Pleacă! Lasă-ne! Poate mai putem repara câte ceva după dezastrul pe care l-ai produs!", a transmis Mihai Fifor în mesajul său.
Postarea lui Mihai Fifor vine în contextul dezbaterilor privind situația economică, măsurile fiscale și energetice adoptate de Guvern, precum și al așteptării deciziei agenției de rating Moody's privind perspectiva României.