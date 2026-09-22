Analiza lui Ion Cristoiu cu privire la dosarul lui Călin Georgescu. Ce spune despre banca

Ion Cristoiu ridică semne de întrebare privind traseul celor 1,1 milioane de euro din dosarul în care este cercetat Călin Georgescu. Analistul Realitatea PLUS susține că, din informațiile făcute publice până în acest moment, nu ar rezulta dovada că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi încasat personal suma reclamată drept prejudiciu.
Declarațiile vin în contextul în care procurorii DIICOT susțin că o persoană vătămată ar fi fost convinsă să transfere peste un milion de euro drept garanție pentru obținerea unei finanțări externe. Traseul banilor identificat de DIICOT în cazul lui Călin Georgescu
Ion Cristoiu: „Unde sunt dovezile?”
Ion Cristoiu spune că una dintre întrebările care trebuie lămurite în fața judecătorilor privește traseul concret al banilor și legătura dintre transferurile reclamate și Călin Georgescu.
„Unde sunt dovezile, dovezile, să zicem, ale transferului din contul firmei sau personal al lui Răzvan Leu de un milion și ceva în contul firmei care, acuzată ca fiind rusească, ar fi avut la rândul ei un cont într-o bancă din Elveția? Nu există până acum această dovadă”, a declarat Ion Cristoiu la Realitatea PLUS.
Analistul a insistat asupra necesității ca anchetatorii să prezinte probele pe care își bazează acuzațiile și a ridicat întrebarea dacă există o dovadă că banii ar fi ajuns efectiv la Călin Georgescu.
„Dar cea mai importantă întrebare este unde este dovada că domnul Călin Georgescu a încasat acel milion și ceva în cadrul înșelăciunii. Nu există înșelăciune decât când inițiatorul, înșelătorul, primește banii. Deocamdată nu există nicio probă”, a mai spus Ion Cristoiu.
Afirmația privind lipsa probelor reprezintă poziția exprimată de Ion Cristoiu. Procurorii DIICOT susțin, în schimb, că ancheta vizează un mecanism prin care unor oameni de afaceri le-ar fi fost promise finanțări de milioane de euro, condiționate de depunerea unor garanții bănești. Detalii despre ancheta DIICOT și dosarul de 1,1 milioane de euro
Ce susțin procurorii despre cei 1,1 milioane de euro
Potrivit datelor prezentate de anchetatori, persoanei vătămate i-ar fi fost promisă o finanțare de șase milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții. Ulterior, aceasta ar fi transferat peste un milion de euro, însă finanțarea promisă nu s-ar mai fi concretizat. O nouă sumă, de 100.000 de euro, ar fi fost solicitată ulterior, după ce valoarea finanțării promise ar fi fost majorată la 15 milioane de euro. Prejudiciul reclamat depășește 1,1 milioane de euro. În dosar sunt cercetați Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, reținuți de procurori pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.