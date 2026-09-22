Analiza lui Ion Cristoiu cu privire la dosarul lui Călin Georgescu. Ce spune despre banca

Publicat 22 sept. 2026, 12:12 Sursă Realitatea PLUS

Ion Cristoiu ridică semne de întrebare privind traseul celor 1,1 milioane de euro din dosarul în care este cercetat Călin Georgescu. Analistul Realitatea PLUS susține că, din informațiile făcute publice până în acest moment, nu ar rezulta dovada că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi încasat personal suma reclamată drept prejudiciu.

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