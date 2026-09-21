Decizie în cazul procurorului pistolar: a fost scos din arest și internat provizoriu în spital

Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea de prelungire a arestării preventive în cazul procurorului Radu George Bucurică și a decis internarea sa medicală provizorie într-o unitate specializată.
Curtea de Apel Alba Iulia a hotărât, luni seară, revocarea arestării preventive în cazul procurorului suspendat Radu George Bucurică și internarea sa medicală provizorie într-o unitate de specialitate. Magistratul este inculpat într-un dosar în care este cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și pentru ultraj.
Instanța a respins solicitarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind prelungirea măsurii arestării preventive. În același timp, judecătorii au admis propunerea de luare a unei măsuri medicale față de inculpat.
Potrivit minutei instanței, Radu George Bucurică, aflat până acum în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Alba, urmează să fie internat într-o unitate medicală specializată. Măsura rămâne în vigoare până la însănătoșire sau până când starea care a determinat aprecierea existenței unui pericol nu va mai fi prezentă.
Arestarea preventivă, revocată de Curtea de Apel Alba Iulia
Decizia Curții de Apel Alba Iulia vine după ce pronunțarea fusese amânată săptămâna trecută. Instanța a stabilit că nu se impune prelungirea măsurii preventive și a dispus revocarea mandatului de arestare emis anterior de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Hotărârea poate fi contestată în termen de cinci zile de la pronunțare, însă numai cu privire la măsura internării medicale provizorii.
Surse judiciare au declarat că în dosar există o expertiză care ar fi concluzionat că procurorul avea discernământul abolit la momentul incidentului pentru care este cercetat.
Ce acuzații îi sunt aduse procurorului Radu George Bucurică
Dosarul are la bază un incident produs în 8 august, într-un local din Ribița, județul Hunedoara. Poliția a fost alertată după ce un participant la petrecere ar fi semnalat comportamentul neobișnuit al procurorului și faptul că acesta părea să aibă asupra sa un obiect asemănător unei arme.
Potrivit informațiilor apărute în cursul anchetei, Bucurică ar fi provocat un scandal pe terasa localului, apoi ar fi plecat de la fața locului. Anchetatorii susțin că acesta ar fi tras ulterior spre polițiști cu un pistol letal pe care îl deținea fără drept.
După intervenția forțelor de ordine, procurorul a fost dus la spital pentru investigații. În acel context, ar fi încercat să plece din unitatea medicală, fiind oprit de luptătorii unei structuri speciale de intervenție.
De la reținere la mandatul emis de ÎCCJ
Radu George Bucurică a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a avizat continuarea procedurilor judiciare împotriva sa.
În prima fază, judecătorii de la Alba Iulia au dispus cercetarea lui în libertate. În motivarea acestei soluții a fost invocată, potrivit informațiilor din dosar, o înregistrare care ar fi ridicat semne de întrebare cu privire la persoana care ar fi tras asupra polițiștilor.
Parchetul a atacat decizia la instanța supremă. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis ulterior arestarea preventivă a procurorului. După emiterea mandatului, acesta a fost dat în urmărire, fiind găsit ulterior în Snagov, județul Ilfov.
Consiliul Superior al Magistraturii l-a suspendat între timp din funcție.
Permisul de port-armă fusese anulat
Datele din anchetă arată că Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Caraș-Severin anulase permisul de port-armă al procurorului în 27 iulie, înainte de incidentul de la Ribița.
Radu George Bucurică ar fi susținut că avea arma asupra sa pentru a se proteja, invocând temeri legate de persoane pe care le-a numit „mafia din Banat”.