Descoperire neașteptată în Dâmbovița. Oamenii legii au găsit o pădure de canabis

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 16:48

O cultură ilegală de canabis a fost descoperită într-o zonă împădurită din apropierea localității Crevedia, județul Dâmbovița. Anchetatorii au găsit două persoane care se ocupau de îngrijirea plantelor, unele dintre acestea având o înălțime de până la patru metri.

Distribuie articolul