Descoperire neașteptată în Dâmbovița. Oamenii legii au găsit o pădure de canabis

O cultură ilegală de canabis a fost descoperită într-o zonă împădurită din apropierea localității Crevedia, județul Dâmbovița. Anchetatorii au găsit două persoane care se ocupau de îngrijirea plantelor, unele dintre acestea având o înălțime de până la patru metri.
Cei doi bărbați, ambii în vârstă de 37 de ani, au fost prinși în flagrant în timp ce întrețineau cultura de canabis. Operațiunea a fost desfășurată de procurorii DIICOT împreună cu polițiștii specializați în combaterea traficului de droguri.
Cultura de canabis fusese înființată în primăvara acestui an
Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți ar fi pus la cale cultivarea plantelor în luna aprilie 2026. Aceștia ar fi cumpărat semințele, după care le-ar fi plantat într-o zonă împădurită din apropierea comunei Crevedia.
Cultura ar fi fost întreținută timp de mai multe luni. În perioada mai-septembrie, cei doi ar fi mers în mod repetat în pădure pentru a uda și fertiliza plantele.
În seara zilei de 18 septembrie, suspecții au fost surprinși în flagrant în timp ce se ocupau de cultura ilegală.
Imaginile făcute publice de autorități arată dimensiunile neobișnuit de mari ale plantelor. Unele dintre acestea depășeau cu mult înălțimea unei persoane adulte.
24 de plante, găsite în pădure
În urma intervenției, anchetatorii au identificat 24 de plante de canabis, aflate în diferite etape de dezvoltare. Potrivit DIICOT, înălțimea acestora, măsurată de la nivelul tulpinii, era cuprinsă între doi și patru metri.
În aceeași zonă au fost descoperite și echipamente despre care anchetatorii susțin că erau folosite pentru întreținerea culturii, printre acestea aflându-se pompe de stropit, recipiente cu biostimulatori și îngrășământ lichid.
Droguri descoperite și la locuințele suspecților
Ancheta a continuat cu percheziții la domiciliile celor doi bărbați din Crevedia. În urma verificărilor, oamenii legii au găsit aproximativ 500 de grame de cannabis, o cantitate de amfetamină, un grinder, bani în lei și alte mijloace de probă.
Cei doi sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc.
Sâmbătă, 19 septembrie, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Prahova a decis ca ambii inculpați să fie arestați preventiv pentru 30 de zile.
Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a împrejurărilor în care cultura de canabis a fost înființată și întreținută.