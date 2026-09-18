Șofer depistat drogat pe un drum județean. Polițiștii au avut nevoie să-l sprijine ca să poată sta în picioare

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 18 sept. 2026, 17:59

Un șofer din județul Mureș a fost oprit de polițiști după ce mai mulți participanți la trafic au sesizat că autoturismul circula haotic. Imaginile surprinse de un alt șofer și publicate ulterior online arată momentul în care bărbatul este scos din mașină și are nevoie de sprijinul polițiștilor pentru a se ține pe picioare. Testarea cu aparatul drugtest ar fi indicat prezența ketaminei, potrivit Sindicatului Europol.

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