Șofer depistat drogat pe un drum județean. Polițiștii au avut nevoie să-l sprijine ca să poată sta în picioare

Un șofer din județul Mureș a fost oprit de polițiști după ce mai mulți participanți la trafic au sesizat că autoturismul circula haotic. Imaginile surprinse de un alt șofer și publicate ulterior online arată momentul în care bărbatul este scos din mașină și are nevoie de sprijinul polițiștilor pentru a se ține pe picioare. Testarea cu aparatul drugtest ar fi indicat prezența ketaminei, potrivit Sindicatului Europol.
Șoferul a atras atenția prin modul în care conducea
Incidentul s-a produs pe DJ 152A, în județul Mureș, un drum despre care reprezentanții Sindicatului Europol afirmă că este intens circulat și utilizat inclusiv de mijloace de transport în comun.
Potrivit polițiștilor, mai mulți șoferi au observat că autoturismul se deplasa într-un mod neobișnuit și au alertat autoritățile.
Echipaje din cadrul Biroului de Ordine Publică și Biroului Rutier al Poliției Municipiului Târgu-Mureș au intervenit și au oprit mașina pentru verificări.
Imagini cu momentul intervenției au ajuns online
O persoană aflată într-un alt autoturism a filmat intervenția și a surprins momentul în care bărbatul este coborât de la volan.
În imaginile publicate de Sindicatul Europol se poate observa cum acesta pare să întâmpine dificultăți în a rămâne în picioare și este sprijinit de polițiști.
Persoana care a făcut filmarea reacționează la imaginile surprinse și spune că șoferul pare să fie într-o stare avansată de afectare.
Aspectul vizibil în filmare nu stabilește însă, de unul singur, dacă persoana se afla sub influența alcoolului sau a unor substanțe psihoactive. Stabilirea acestui lucru se face prin procedurile de testare și, după caz, prin analizele biologice.
Testul nu ar fi indicat alcool, ci ketamină
Potrivit Sindicatului Europol, primele verificări au exclus ipoteza consumului de alcool, în schimb aparatul drugtest ar fi indicat un rezultat pozitiv pentru ketamină.
„Nu era vorba despre alcool, așa cum poate v-ați fi așteptat, ci despre droguri”, au transmis reprezentanții sindicatului.
Aceștia au precizat că testarea efectuată la fața locului a avut rezultat pozitiv la ketamină.
Un rezultat pozitiv la un test rapid reprezintă un indiciu care trebuie interpretat în cadrul procedurilor medicale și judiciare aplicabile, iar stabilirea definitivă a prezenței substanței și a implicațiilor juridice revine autorităților competente.
A fost deschis dosar penal
În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive, potrivit informațiilor transmise de Sindicatul Europol.
Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs incidentul, precum și rezultatele analizelor și celelalte probe administrate în cauză.
În astfel de situații, rezultatul unui aparat de testare rapidă nu este singurul element luat în calcul de anchetatori.