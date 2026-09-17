Blocul din Rahova, afectat de explozie, intră în lucrări de punere în siguranță. Constructorul a revenit pe șantier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 19:37

Lucrările pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova afectat grav de explozie vor începe luni, 21 septembrie. Primăria Capitalei anunță că toate etapele pregătitoare au fost finalizate, iar constructorul și-a reluat deja organizarea de șantier.

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