Blocul din Rahova, afectat de explozie, intră în lucrări de punere în siguranță. Constructorul a revenit pe șantier

Lucrările pentru punerea în siguranță a blocului din Rahova afectat grav de explozie vor începe luni, 21 septembrie. Primăria Capitalei anunță că toate etapele pregătitoare au fost finalizate, iar constructorul și-a reluat deja organizarea de șantier.
Intervenția are loc după finalizarea evaluărilor tehnice și a verificărilor necesare pentru stabilirea măsurilor care trebuie aplicate imobilului. Potrivit municipalității, muncitorii vor lucra permanent în prezența organelor de cercetare penală.
Lucrările încep cu montarea stâlpilor de susținere
Primăria București a transmis că ordinul pentru reluarea lucrărilor de punere în siguranță a fost emis miercuri. Constructorul a început deja pregătirile în teren, urmând ca intervenția propriu-zisă să înceapă luni.
Prima etapă va consta în instalarea unor elemente temporare de susținere, cunoscute sub denumirea de „popi”. Aceștia sunt stâlpi speciali care au rolul de a sprijini temporar structura și vor fi amplasați pe scara blocului, conform proiectului tehnic.
„Luni începem să punem în siguranță blocul din Rahova! Așa cum am promis, am încheiat la termen toate etapele pe care am fost obligați să le parcurgem”, a transmis Primăria Capitalei.
Au fost verificate 270 de apartamente
Înainte de începerea lucrărilor, autoritățile au derulat o amplă etapă de evaluare a imobilelor din zona afectată.
Până la data de 9 septembrie au fost analizate toate cele 270 de apartamente situate în cele cinci scări învecinate cu scara distrusă în urma exploziei.
Ulterior, până pe 15 septembrie, specialiștii au verificat și clarificat raportul rezultat în urma monitorizării imobilului. Documentația tehnică a fost necesară pentru stabilirea intervențiilor care pot fi efectuate în condiții de siguranță.
La începutul lunii, Primăria Capitalei anunțase că evaluarea tuturor apartamentelor fusese finalizată, iar raportul, care are peste 500 de pagini, fusese predat dirigintelui de șantier.
Ce se întâmplă cu scara distrusă de explozie
Intervențiile vizează în principal cele cinci scări aflate în apropierea celei grav afectate de deflagrație.
În cazul scării în care explozia a provocat distrugeri majore, lucrările de punere în siguranță au un alt scop. Structura va fi securizată astfel încât locatarii să poată intra în imobil pentru a-și recupera bunurile personale.
Municipalitatea precizează că echipele care vor efectua lucrările vor fi însoțite permanent de organele de cercetare penală. Prezența acestora este necesară în contextul anchetei aflate în desfășurare pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs explozia.