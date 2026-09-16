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Locale· 1 min citire
Descoperire șocantă în Timișoara. Medic stomatolog găsit împușcat mortal în propria locuință
FOTO: Arhivă
Publicat16 sept. 2026, 16:42
Actualizat16 sept. 2026, 16:48
Un medic stomatolog de origine arabă a fost găsit mort, miercuri, în locuința sa din cartierul Mehala din Timișoara. Bărbatul prezenta o plagă provocată prin împușcare, iar anchetatorii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.
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