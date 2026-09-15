Bărbat, izbit de un stâlp în Năvodari. A ajuns la spital cu traumatism cranio-cerebral

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 sept. 2026, 17:29

Un bărbat de 36 de ani a fost rănit după ce un stâlp de lemn s-a prăbușit peste el, în timp ce mergea pe trotuar, în Năvodari. Incidentul s-a produs marți dimineață, pe Bulevardul Mamaia Nord, iar momentul impactului a fost surprins de camera de bord a unui autoturism. Victima a fost transportată la spital, unde a rămas internată.

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