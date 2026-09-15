Bărbat, izbit de un stâlp în Năvodari. A ajuns la spital cu traumatism cranio-cerebral

Un bărbat de 36 de ani a fost rănit după ce un stâlp de lemn s-a prăbușit peste el, în timp ce mergea pe trotuar, în Năvodari. Incidentul s-a produs marți dimineață, pe Bulevardul Mamaia Nord, iar momentul impactului a fost surprins de camera de bord a unui autoturism. Victima a fost transportată la spital, unde a rămas internată.
Stâlp de aproape cinci metri, prăbușit peste un pieton
Incidentul a avut loc în timp ce bărbatul se deplasa pe jos către Tabăra Lebăda. Un stâlp din lemn, cu o înălțime de aproximativ cinci metri, s-a rupt și a căzut pe trotuar, lovindu-l pe pieton.
Imaginile surprinse de o cameră de bord aflată într-un autoturism care circula prin zonă surprind momentul în care stâlpul se prăbușește peste bărbat.
Potrivit informațiilor prezentate de sursa citată, stâlpul aparține unei firme de telecomunicații. Și cablurile care ar fi contribuit la producerea incidentului ar aparține aceleiași companii.
Cum s-ar fi produs incidentul
Primele informații indică faptul că o mașină ar fi agățat cu roțile cablurile de telecomunicații care se aflau întinse pe carosabil sau în zona drumului.
Forța exercitată asupra cablurilor ar fi dus la ruperea și prăbușirea stâlpului de lemn, care a ajuns direct pe trotuar, în momentul în care bărbatul trecea prin zonă.
„În această dimineață, pe bulevardul Mamaia Nord din Năvodari, un stâlp de lemn aflat în proprietatea unei companii de telecomunicație a căzut pe trotuar, rănind o persoană aflată în trecere”, a transmis Elena Aftene, reprezentant al Primăriei Năvodari, pentru Ziua de Constanța.
Împrejurările exacte în care stâlpul a ajuns să se prăbușească urmează să fie stabilite de autorități.
Victima a încercat să iasă de sub stâlp
După ce a fost lovit, bărbatul a încercat să se elibereze de sub stâlp. Un echipaj de poliție care se afla în apropiere a intervenit pentru a-l ajuta.
Un martor a sunat la 112, iar la fața locului au fost trimise echipaje medicale. Victima era conștientă în momentul în care a fost găsită și a primit primele îngrijiri medicale înainte de a fi transportată la spital.
Care este starea bărbatului
Bărbatul în vârstă de 36 de ani a suferit mai multe leziuni, inclusiv un traumatism cranio-cerebral.
Potrivit informațiilor medicale citate de sursa inițială, starea victimei este bună. Bărbatul rămâne însă internat și se află sub supravegherea medicilor.
Deocamdată nu au fost oferite informații privind perioada exactă în care acesta va rămâne în spital.
Polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele în care stâlpul s-a prăbușit peste pieton.
Ancheta trebuie să clarifice inclusiv dacă autoturismul care ar fi agățat cablurile a avut un rol direct în ruperea stâlpului și în producerea accidentului.